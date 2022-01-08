سوق دبي يستهل أسبوعه الأول في 2022 بالصعود

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الأول من العام الجديد، إذ واصل سوق دبي المالي صعوده للأسبوع الثاني على التوالي بمكاسب جاوزت 311.5 مليون درهم، فيما تراجع سوق أبوظبي بضغط من الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والاستثمار والاتصالات. ومالت تداولات المستثمرين الأجانب في السوقين نحو الشراء بعد أن ضخوا نحو 308.5 ملايين درهم كصافي شراء.

وارتفع سوق دبي خلال الأسبوع بنسبة 0.74% ليغلق عند 3219.57 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والصناعة والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 1.28% إلى مستوى 8379.47 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.14 مليارات درهم، منها 6.64 مليارات في أبوظبي و1.49 مليار في دبي. وجرى تداول 1.86 مليار سهم، موزعة بواقع 1.03 مليار في أبوظبي و829 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 50.2 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: تباين أداء أسواق الإمارات الأسبوع الماضي حيث استمر سوق دبي في الصعود مع تواصل حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية السنوية وأيضا الإدراجات الحكومية وشبه الحكومية المرتقبة.

وأضاف إن الأسواق العالمية شهدت الأسبوع المنصرم تذبذبات مع ميل إلى البيع على وقع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، فيما استقرت أسعار النفط بعد قرار الأوبك+ المضي بخططها لزيادة الإنتاج الشهر المقبل، الأمر الذي اعتبره المستثمرون إشارة لارتفاع الطلب في الفترة القادمة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.86% مع نمو «دبي الإسلامي» 2% و«أملاك» 22.2% و«جي إف إتش» 8.4%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 1.1%، وصعد قطاع العقار 1.46% بعد نمو «إعمار العقارية» 1.6% و«إعمار للتطوير» 0.68% و«ديار» 2.47% و«الاتحاد العقارية» 0.94% فيما استقر «داماك».

وانخفض قطاع الاستثمار 0.07% بعد هبوط «سوق دبي المالي» 7% فيما صعد «دبي للاستثمار» 4.6% و«شعاع كابيتال» 1.9%. ونزل قطاع النقل 0.41% مع تراجع «أرامكس» 1.4% فيما صعد «العربية للطيران» 0.69% و«الخليج للملاحة» 2.5%.

وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط مستقطباً 285.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 270.8 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 230.7 مليوناً. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 22.3%، ثم «الأغذية المتحدة» 15%، تلاه «الإثمار القابضة» 10.48%، فيما كان «الرمز» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، تلاه «يونيكاي للأغذية» 9.95%، ثم «سوق دبي المالي» 7.04%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 94.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 94.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.95% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 1.59% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 0.82% واستقر «أبوظبي الإسلامي». وهبط قطاع الاستثمار 1.64% مع نزول «ألفا ظبي» 5.49% و«ملتيبلاي» 2.17% و«إشراق» 1.69% و«الواحة كابيتال» 3.51% فيما صعد «العالمية القابضة» 0.07%.

وهبط قطاع الاتصالات 2.9% على وقع انخفاض «اتصالات» 2.97% فيما صعد «الياه سات» 0.36%. وتراجع قطاع الطاقة 1.34% بعد انخفاض «دانة غاز» 1.89% و«طاقة» 2.27% و«أدنوك للتوزيع» 1.87%، فيما استقر «أدنوك للحفر». وارتفع قطاع العقار 4.26% مع نمو «الدار» 4.51% و«رأس الخيمة العقارية» 1.04%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 1.6 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية» 1.4 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 1.3 مليار. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 31.33%، تلاه «صناعات أسمنت الفجيرة» 11.11% ثم «ريم للاستثمار» 11.1%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9%، تلاه «مخازن زي» 9.03%، ثم «ريسبونس بلس» 5.8%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 216.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 3 ملايين للعرب و213.8 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

جلسة الجمعة

تباين أداء الأسهم المحلية في أول جلسة تداول ليوم الجمعة، في ظل تطبيق نظام العمل الجديد من الإثنين إلى الجمعة، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 0.74%، بينما تراجع سوق أبوظبي بنحو طفيف بلغت نسبته 0.18% إلى 8379.47 نقطة.

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