3.3 تريليونات أصول القطاع المصرفي

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية إلى 3295.8 مليار درهم في نوفمبر 2021 بزيادة 2.9% على أساس سنوي أو 93.6 مليار درهم مقارنة مع 3202.2 مليار في نوفمبر 2020. وأوضح في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر أمس، أن الأصول المصرفية ارتفعت 0.8% على أساس شهري مقابل 3271.2 ملياراً في نهاية أكتوبر 2021.

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي 1.4% من 17630 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، إلى 1788.3 ملياراً نهاية نوفمبر2021، نتيجة زيادة 1.7% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض 1.4% في الائتمان الأجنبي.

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