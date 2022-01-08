3.3 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنمو 2.9%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية إلى 3295.8 مليار درهم في نوفمبر 2021 بزيادة 2.9% على أساس سنوي أو 93.6 مليار درهم مقارنة مع 3202.2 مليار في نوفمبر 2020.

وأوضح في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر أمس أن الأصول المصرفية ارتفعت 0.8% على أساس شهري مقابل 3271.2 ملياراً في نهاية أكتوبر 2021.

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي 1.4% من 17630 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 1788.3 ملياراً نهاية نوفمبر2021، نتيجة زيادة 1.7% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض 1.4% في الائتمان الأجنبي.

الائتمان المحلي

وعزا «المركزي» الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنحو 8.5% و0.9% و4.0% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي 0.6%.

وأوضح أن إجمالي الودائع المصرفية انخفض 0.03% من 1967.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 1966.8 ملياراً نهاية نوفمبر 2021 نتيجة تراجع 3.9% في ودائع غير المقيمين مقابل ارتفاع 0.5% في ودائع المقيمين.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة 0.7% و0.9% و2.5% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض 1.5% في ودائع القطاع الحكومي.

عرض النقد

ولفت «المصرف المـركزي» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية، وتضم (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 2.1% من 671.6 مليار درهـم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 686 مليار درهم نهاية نوفمبر2021.

وارتفع عرض النقـد «ن2»، الذي يشمل «ن1» بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية، وتضم الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، 1.3% من 1498.3 مليار درهـم نهاية أكتوبر 2021 إلى 1517.1 ملياراً نهاية نوفمبر 2021.

كما ارتفع عرض النقـد «ن3»، والذي يشمل «ن2» بالإضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة ولدى المركزي، بنسبة 0.6% من 1819.6 مليار درهم نهاية أكتوبر 2021 إلى 1830.1 ملياراً نهاية نوفمبر 2021.

وعزا المركزي الارتفاع في عرض النقد «ن1» لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهـــــم في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم فـي الودائع النقدية، ويعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وزيادة بمقدار 4.4 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2» على الرغم من انخفاض الودائع الحكومة 8.3 مليارات درهم.

القاعدة النقدية

وكشف «المركزي» عن ارتفاع القاعدة النقدية 1.5% من 455.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار في نهاية نوفمبر 2021، نتيجة لارتفاع 2.6% و9.8% في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية، بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.4% و8.1% على التوالي.

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