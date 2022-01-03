تقرير: "طيران الإمارات" مجدداً الأكثر أماناً في العالم

المصدر: د ب أ

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صنفت شركة "طيران الإمارات" مرة أخرى كأكثر خطوط الطيران أمانا في العالم من قبل "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" والذي يتخذ من هامبورج مقرا له.

ونجحت أكبر شركة في العالم تشغل طائرات إيرباص إيه 380 ذات الطابقين- أكبر طائرة ركاب في التاريخ- في الحفاظ على تصنيفها في استطلاع أجراه "مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات" لصالح مجلة "أيرو إنترناشيونال" المتخصصة في موضوعات الطيران.

وبحصولها على 05ر95% على مؤشر المخاطر، تفوقت "طيران الإمارات" على أقرب منافسيها الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل ام" التي حصلت على (31ر93 %) وجيت بلو (61ر91 %) ودلتا (55ر91%) وإيزي جيت (28ر91%) من بين 25 شركة طيران شملها الاستطلاع.

وللمرة الأولى، ينشر مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات أيضا تصنيفات إقليمية تقارن أكبر شركات الطيران في العالم في واحدة من أربع مناطق.

وفي أوروبا، احتلت الخطوط الجوية الملكية الهولندية المركز الأول بـ(31ر93 %)، متفوقة على "فين إير" الفنلندية (16ر93%)، وإير أوروبا (12ر93 %)، وترانسافيا (83ر92 %)، وإيزي جيت (28ر91 %) والنرويجية (95ر90%).

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