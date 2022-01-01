سلطان عمان يُصادق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022

المصدر: د ب أ

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أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسوماً سلطانياً سامياً يقضي بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022.

وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقررالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 حسب الجداول المرفقة.

وطالب المرسوم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

وطبقاً للمرسوم، ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من الشهري الجاري.

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