أعلى مستوى لسوق دبي في 5 أسابيع

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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صعد سوق دبي لأعلى مستوياته في 5 أسابيع ملامساً حاجز 3200 نقطة في جلسة أمس، مع صعوده للجلسة الرابعة على التوالي بمكاسب سوقية ناهزت 7.1 مليارات درهم رغم هدوء حركة التداولات بسبب موسم الأعياد ونهاية العام الجاري.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.34% ليغلق عند 3199.06 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر الماضي، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين والنقل والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.15% ليصل إلي 8391 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.22 مليار في أبوظبي و175.5 مليوناً في دبي، وجرى تداول 270 مليون سهم، موزعة بواقع 164 مليوناً في أبوظبي و105 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 7725 صفقة. وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.95% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.36% و«أملاك» 1.75%، وزاد قطاع العقار 0.95% بعد صعود «إعمار العقارية» 1.24% و«الاتحاد العقارية» 0.93%. ونما قطاع الاستثمار 0.19% على وقع ارتفاع «شعاع» 1.64% و«سوق دبي المالي» 0.4%.

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