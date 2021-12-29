أعلى مستوى لسوق دبي في 5 أسابيع.. والمكاسب 7.1 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد سوق دبي لأعلى مستوياته في 5 أسابيع ملامساً حاجز 3200 نقطة في جلسة أمس، مع صعوده للجلسة الرابعة على التوالي بمكاسب سوقية ناهزت 7.1 مليارات درهم، رغم هدوء حركة التداولات بسبب موسم الأعياد ونهاية العام الجاري.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.34% ليغلق عند 3199.06 نقطة؛ وهو أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر الماضي، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين والنقل والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.15% ليصل إلى 8391 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.22 مليار في أبوظبي و175.5 مليوناً في دبي، وجرى تداول 270 مليون سهم، موزعة بواقع 164 مليوناً في أبوظبي و105 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 7725 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.95% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.36% و«أملاك» 1.75% فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» 0.36%، وزاد قطاع العقار 0.95% بعد صعود «إعمار العقارية» 1.24% و«الاتحاد العقارية» 0.93% فيما انخفض «ديار» 0.2% واستقر «إعمار للتطوير» و«داماك».

ونما قطاع الاستثمار 0.19% على وقع ارتفاع «شعاع» 1.64% و«سوق دبي المالي» 0.4%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وزاد قطاع النقل 0.87% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 35% و«أرامكس» 0.48% و«الخليج للملاحة» 0.31%.

وتصدر«إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 50 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» بـ 31.2 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 15 مليوناً، وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 7.5%، فيما كان «عمان للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.7%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 11.82 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.64% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.95% و«أبوظبي التجاري» 0.72% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.18%، وانخفض قطاع الاتصالات 0.62% بعد هبوط «اتصالات» 0.64% فيما زاد «الياه سات» 0.37%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.73% بعد نمو «العالمية القابضة» 0.2% و«ألفا ظبي» 2.37% و«إشراق» 1.05% و«الواحة كابيتال» 0.6% فيما استقر «ملتيبلاي»، ونما قطاع العقار 0.02% بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.26% فيما استقر «الدار». وزاد قطاع الطاقة 0.6% على وقع نمو «أدنوك للحفر» 0.6% و«دانة غاز» 1.94% فيما استقر «طاقة» و«أدنوك للتوزيع».

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 315 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 255 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 252.8 مليون درهم. وحقق «الخليج الاستثمارية» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «صناعات أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 13.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 12 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 45.7 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 45.7 مليوناً، ونحو التسييل في دبي بصافي استثمار 12 مليوناً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز