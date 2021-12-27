2.5 مليار مكاسب سوق دبي و1.3 مليار سيولة الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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صعد سوق دبي بمكاسب نحو 2.5 مليار درهم بدعم عمليات شراء استهدفت أسهماً متوسطة في قطاع العقار والاستثمار والبنوك، فيما استقر أداء غالبية الأسهم القيادية، بينما انخفض سوق أبوظبي بضغط عمليات بيع طالت أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي 0.46% بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل فيما انخفض سوق أبوظبي 0.44%.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.35 مليار درهم منها 1.17 مليار في أبوظبي و182.2 مليوناً في دبي وتم تداول 362.6 مليون سهم منها 172.9 مليوناً في أبوظبي و189.7 مليوناً في دبي عبر تنفيذ 8017 صفقة.

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.52% مع نمو «ديار» 7.46% و«الاتحاد العقارية» 4.79% وزاد قطاع البنوك 0.3% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.37%، و«أملاك للتمويل» 14.91%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.48% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.25% و«شعاع» 1.06%، وزاد قطاع النقل 1% بعد نمو «العربية للطيران» 1.35% و«أرامكس» 0.74%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 42.2 مليون درهم، تلاه «ديار» 25.3 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 25.8 مليون درهم، وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 16.18 مليون درهم، فيما اتجه العرب والأجانب نحو التسييل.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 4.5 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 5.11 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 5.11 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 4.5 ملايين.

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