سوق دبي يغلق في دائرة المكاسب رابحاً 2.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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صعد سوق دبي المالي، أمس، محققاً مكاسب ناهزت 2.5 مليار درهم، في ظل عمليات شرائية، استهدفت أسهماً في قطاع العقار والاستثمار والبنوك، فيما استقر أداء غالبية الأسهم القيادية، بينما انخفض سوق أبوظبي، بضغط عمليات بيع طالت أسهم البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.46 %، أو ما يعادل 14.3 نقطة، ليغلق عند 3158.83 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.44 %، أو ما يوازي 37.2 نقطة، ليقفل عند 8394.14 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار والعقار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.35 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار في أبوظبي، و182.2 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 362.6 مليون سهم، منها 172.9 مليوناً في أبوظبي، و189.7 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 8017 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 0.52 %، مع نمو «ديار» 7.46 %، و«الاتحاد العقارية» 4.79 %، فيما استقر «إعمار العقارية»، وانخفض «إعمار للتطوير» 0.23 %. وزاد قطاع البنوك 0.3 %، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.37 %، و«أملاك للتمويل» 14.91 %، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وصعد قطاع الاستثمار 0.48 %، مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.25 %، و«شعاع» 1.06 %، واستقرار «دبي للاستثمار». وزاد قطاع النقل 1 % بعد نمو «العربية للطيران» 1.35 %، و«أرامكس» 0.74%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.31 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 42.2 مليون درهم، تلاه «ديار» 25.3 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 25.8 مليوناً. وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9 %، فيما كان «الوطنية للتأمينات» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.68 %. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 16.18 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.79%، مع هبوط «أبوظبي الإسلامي» 2.18 %، و«أبوظبي الأول» 0.73 %، و«أبوظبي التجاري» 0.71 %. وتراجع قطاع الاتصالات 0.26 %، مع انخفاض «اتصالات» 0.26 %، و«الياه سات» 0.37 %. وتراجع قطاع العقار 0.67 %.

ونزل قطاع الاستثمار 0.06 %، مع هبوط «إشراق» 0.28 %، و«ملتيبلاي» 2.69 %، فيما استقر «الواحة كابيتال» و«العالمية القابضة»، وارتفع «ألفا ظبي» 0.32 %، وهبط قطاع الطاقة 0.9%، بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.94 %، و«أدنوك للحفر» 2.04 %، فيما استقر «طاقة» و«دانة غاز».

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 301.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 262.9 مليون درهم. وحقق «الشارقة للتأمين» أكبر ارتفاع، بنسبة 6 %، فيما كان «وطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.85 %، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 47 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 4.5 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 5.11 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 5.11 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 4.5 ملايين.

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