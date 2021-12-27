ربع كيلو ذهب جوائز «دبي للتسوق» يومياً

المصدر: دبي- البيان

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تتواصل فعاليات «دبي للتسوق»، فيما يكافئ المهرجان سكان دبي وزوارها من المتسوقين، خلال أسبوعه الثالث، بجوائز قيّمة. ويقدم المهرجان، باقة من الفعاليات والتجارب المتميزة، من 26 ديسمبر، حتى 2 يناير 2022، تشمل حفلات ليلة رأس السنة، والمزيد من عروض الألعاب النارية، إضافة إلى عرض جديد لطائرات درون الضوئية، وكذلك السحب الكبير لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، الذي يمنح المتسوقين فرصة الفوز بما يصل إلى ربع كيلو ذهب يومياً.

وسوف يجمع «إكسبو 2020 دبي»، بدءاً من 30 ديسمبر، حتى 1 يناير 2022، بمنطقة الفرسان في «إكسبو 2020 دبي» الفنانين من أنحاء العالم، وذلك ضمن احتفالات إكسبو الموسيقية، ليكسر الحواجز بين الأنماط الموسيقية والأجيال والثقافات. وستخلق هذه اللقاءات تعاوناً فنياً لا يفوّت.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالحفل الخاص لليلة رأس السنة الجديدة 31 ديسمبر، في فيستيفال أرينا، دبي فيستيفال سيتي مول، الذي سيحييه كل من: الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان السوري ناصيف زيتون، على مسرح فيستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي مول.

كما يستقبل الجمهور العام الجديد في 31 ديسمبر، في تمام 11.59 مساء في «السيف» و«لا مير» و«ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزدنس، وبلوواترز بعروض الألعاب النارية الرائعة.

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