دبي للتسوّق يستقبل العام الجديد بعروض واحتفالات متميزة

المصدر: دبي - البيان

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يشهد الأسبوع الثالث من مهرجان دبي للتسوق العديد من الفعاليات والتجارب المتميزة وفي الفترة من 26 ديسمبر وحتى 2 يناير 2022، دعا الزوار لترقب حفلات ليلة رأس السنة، والمزيد من عروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى عرض جديد لطائرات درون الضوئية، وكذلك السحب الكبير لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والذي سيعطي المتسوقين فرصة الفوز بما يصل إلى ربع كيلوغرام من الذهب يومياً، وشهد الأسبوع الثاني من المهرجان العديد من الفعاليات والتجارب المتميزة؛ مثل تجربة الأطباق الإفريقية والمكسيكية في وجهة التسوق الرائدة «اتصالات ماركت أو تي بي» في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، بالإضافة إلى سانتا كلوز مع الجِمال ثلاثية الأبعاد في «إكسبو 2020 دبي»، وعروض درون الضوئية في جزيرة بلوواترز، ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس. وفي الأسبوع الثالث، بانتظار المتسوقين والزوار المزيد من التشويق مع استقبال العام الجديد.

إكسبو 2020 دبي

سوف يجمع «إكسبو 2020 دبي» بدءاً من يوم 30 ديسمبر وحتى 1 يناير 2022، منطقة الفرسان، إكسبو 2020 دبي الفنانين من أنحاء العالم كافة، وذلك ضمن احتفالات إكسبو الموسيقية، ليكسر الحواجز بين الأنماط الموسيقية والأجيال والثقافات. وستخلق هذه اللقاءات تعاوناً فنياً أصلياً لا يفوّت.

حفلات ليلة رأس السنة الجديدة

ويمكن للزوار أن يستمتعوا بالحفل الخاص لليلة رأس السنة الجديدة 31 ديسمبر، فستيفال أرينا، دبي فستيفال سيتي مول، والذي سيحييه كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان السوري ناصيف زيتون على مسرح فستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي مول. وتعد نجوى كرم، الملقبة بشمس الأغنية اللبنانية والعربية، المطربة صاحبة الألبومات الأكثر مبيعاً، إذ تم بيع أكثر من 60 مليون أسطوانة لأغانيها في جميع أنحاء العالم، بينما فاز ناصيف زيتون في برنامج ستار أكاديمي العالم العربي، واكتسب شهرته مع إطلاق أغنيته المتميزة «مش عم تزبط معي» في عام 2014.

عروض ألعاب نارية في ليلة رأس السنة

يستقبل الجمهور العام الجديد في 31 ديسمبر، في تمام الساعة 11.59 مساءً في «السيف» و«لا مير» و«ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزدنس، وبلوواترز بعروض الألعاب النارية الرائعة على المناظر الخلابة لمدينة دبي وساحلها، والتي تقام برعاية مجموعة الزرعوني. وفي هذا العام، تنطلق الألعاب النارية في مهرجان دبي للتسوق في كل من «السيف» التاريخية، و«لا مير» الشاطئية وذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وبلوواترز. ويمكنكم الاستمتاع بأطباق لذيذة تقدمها المطاعم في هذه الوجهات، بالإضافة إلى فرص التسوق المتنوعة خلال الاحتفال بحلول العام الجديد 2022.

وتزيد وجهة الحي المتميزة من توهج سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف حتى تاريخ 30 يناير، بتصميم رائع للمجسمات المضيئة التي تحكي قصة التراث الإماراتي من خلال المصابيح والمنحوتات المصنوعة جميعها من مواد مستدامة. وهي من إبداع فنانين إماراتيين وعرب مقيمين في دولة الإمارات: رغد العلي، فاطمة العوضي، إيمان الرحمة، روضة الصايغ، أحمد عيسى، عبدالله خوري، ويارا منلا، وتم استيحاء هذه التصميمات من التطور العمراني والحضاري والفعاليات المحلية التي تميز مختلف المناطق في دبي. ويصور كل مجسم حياً إماراتياً تقليدياً بتناول فني مبتكر.

عروض درون

ويمكن للزوار أن يتجهوا هذا الأسبوع إلى بلوواترز، وذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس لحضور عرض من عروض درون الثلاثة لمهرجان دبي للتسوق مع أغنية «تيتانيوم» الشهيرة لدي جي ديفيد جيتا بصحبة النجمة العالمية سيا.

سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»

الأسبوع الأخير لوجهة التسوق الرائدة «اتصالات ماركت أو تي بي» في مهرجان دبي للتسوق والتي تقام في حديقة البرج، وسط مدينة دبي. وتتضمن «اتصالات ماركت أو تي بي» أكشاك طعام متميزة، ومشاركة عدد من أفضل العلامات التجارية في المنطقة لتقديم تجارب التسوق والترفيه والأنشطة لجميع أفراد العائلة من التزلج بالعجلات وملاعب الكرة وغيرها الكثير. ويطغى الطابع الكوري والياباني على سوق المهرجان لهذا العام. لا تفوتوا فرصة زيارة هذا السوق قبل انتهائه ليغلق أبوابه في تاريخ 30 ديسمبر.

عرض مليونير «سكاي واردز» في المهرجان

اتجه إلى دبي مول ومنافذ «سكاي واردز طيران الإمارات» لتصبح مليونير «سكاي واردز» في مهرجان دبي للتسوق، مع فائز واحد كل أسبوع لربح مليون ميل من أميال سكاي واردز. وحتى 30 يناير، يمكن المشاركة في السحب بإنفاق 100 درهم فأكثر في دبي مول مع مضاعفة فرص الفوز عند التسوق في المتاجر المشاركة في عرض Skywards Everyday في دبي مول. وعند الدفع باستخدام بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات، يكسب المتسوق المزيد من أميال سكاي واردز، ويحصل على ميل من الفئة الأولى مقابل كل 4 أميال سكاي واردز يكسبها.

السحب الكبير من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات

يتيح سحب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات الفرصة للمتسوقين للفوز بما يصل إلى ربع كيلوغرام من الذهب كل يومين على مشتريات قيمتها 500 درهم فأكثر لمنتجات الذهب والألماس واللؤلؤ والساعات في جميع متاجر المهرجان.

أسبوع خالٍ من الضريبة

ويستفيد المتسوقون في متاجر كلوب أباريل وموقع the6thstreet من 27 ديسمبر وحتى 2 يناير من عرض متميز يقدّمه كلوب أباريل وموقع www.6thstreet.com. إذ تقدم كلوب أباريل وموقع التسوق الإلكتروني الشهير الذي يجمع العديد من أشهر العلامات التجارية؛ مثل ألدو وسكيتشرز وبيفرلي هيلز بولو كلوب، فرصة الشراء من دون سداد ضريبة القيمة المضافة. وأيضاً يمكن لأعضاء كلوب أباريل الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر الفوز بما قيمته 100 ألف درهم من نقاط برنامج كلوب أباريل.

«جو كوي» في عرض مباشر

أمسية مملوءة بالمرح والطرائف والضحك المتواصل بانتظاركم يوم الأربعاء 29 ديسمبر، كوكاكولا أرينا مع عودة نجم الكوميديا الفلبيني - الأمريكي «جو كوي» إلى دبي، حيث يقدم عرضه الجديد ضمن جولته العالمية بعنوان Funny Is Funny. يقدّم هذا الكوميدي الموهوب البرنامج التلفزيوني «تشيلسي لايتلي»، وكانت له إطلالات عديدة في برنامج The Tonight Show مع النجم «جيمي فالون». وقدّم «كوي» عروضاً في جميع أنحاء العالم، بيعت تذاكرها بالكامل، نظراً لموهبته المتميزة في روي القصص المضحكة.

معرض برشلونة

معرض جديد مبتكر وجذاب لمحبي رياضة كرة القدم ومشجي فريق برشلونة في دبي فستيفال سيتي ويستمر حتى 2 فبراير 2022، ليعيشوا أجواء النادي في مباراة كامب نو. تجربة تفاعلية غامرة تتيح للزوار تأمل الكؤوس والجوائز، تعلم تكتيك كرة القدم، وخوض رحلة في الزمن للتعرف إلى تاريخ النادي، ومعايشة مشاعر دخول استاد كامب نو، واكتشاف جيل برشلونة المقبل وشراء منتجات رسمية تحمل اسم نادي برشلونة لكرة القدم والفوز بجوائز قيّمة.

احتفالات موسمية في دبي مول

يحتفل دبي مول، أكبر مركز تجاري في العالم بموسم الأعياد هذا العام مع ديكورات رائعة في مهرجان دبي للتسوق. وتحطم دبي رقماً قياساً عالمياً آخر مع كرة زينة الميلاد الأضخم في العالم في دبي مول والتي تم تعليقها في ردهة النجوم مع شخصيات عملاقة تمثل قصصاً شهيرة من وحي المناسبة. هذه السنة، يدعوكم دبي مول لتعيشوا أجمل الأوقات في أرجائه، حيث تتزيّن ردهة غراند آتريوم وبلومينغديلز، وردهة عرض الأزياء بالأضواء المتلألئة. ناهيك عن الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة مثل الزينة التي تضمّ الجنّيات الصغيرة وندفات الثلج المتدلية من السقف في ردهة الأزياء. فمن التصاميم الخلّابة، وإلى العروض الرائعة والفعاليات الترفيهية المشوّقة، ثمة الكثير من المتعة والترفيه للجميع في موسم الأعياد في دبي مول.

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