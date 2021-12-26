40 سهماً مدرجاً تقفز بمكاسبها حتى 750 % منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قفزت مكاسب 40 سهماً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية بين 30 إلى 750% منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية الأسبوع الماضي، بدعم قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة تحديات الجائحة، إضافة إلى نشاط الأسواق المحلية مع إدراج العديد من الأسهم في سوق أبوظبي إضافة إلى الإدراجات الضخمة المرتقبة في سوق دبي المالي، حسبما أظهر مسح «البيان الاقتصادي».

وحققت الأسهم المحلية مكاسب قوية خلال العام الجاري مستمدة الدعم بشكل رئيسي من عدة محفزات على رأسها متانة الاقتصاد الإماراتي بعد نجاحه في السيطرة على تداعيات كورونا، وتسارع وتيرة التطعيم في الدولة لتصل إلى أعلى معدلاتها عالمياً، بالإضافة إلى الحراك القوي الذي شهدته الأسواق هذا العام، لا سيما بعد الإعلان عن خطة التطوير الأخيرة في سوق دبي المالي وإدراج مرتقب لعشر شركات حكومية وغير حكومية، بحسب خبراء أسواق المال.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» حققت 13 سهماً مدرجاً في سوق دبي المالي مكاسب ضخمة منذ بداية العام الجاري، حيث زاد سهمان بنسبة تخطت 100% مع صعود «سوق دبي المالي» 158.06% و«أملاك للتمويل» بنسبة 143.9%، وصعدت 9 أسهم بنسب دون 30%.

وصعدت 4 أسهم بنسب دون 100% وأعلى من 50% تقدمها «جي أف اتش» 95.75 و«ديار» 62.3% و«إعمار للتطوير» 58.5% و«دبي للمرطبات» 53.46%، فيما ارتفع 7 أسهم بنسب أقل من 50% وأعلى من 30% تصدرها «دبي الوطنية للتأمين» 38.14% و«أمانات» 36.6% و«آن ديجيتال» 35.4% و«بنك السلام البحرين» 35% و«إعمار العقارية» 34.84% و«الإمارات دبي الوطني» 31.5% و«دبي للاستثمار» 31%.

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