وفق مسح «البيان الاقتصادي».. 30 - 750 % مكاسب 40 سهماً محلياً منذ بداية 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، أن مكاسب 40 سهماً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية تراوحت بين 30 إلى 750% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مستفيدة بشكل رئيسي من قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة تحديات جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى نشاط الأسواق المحلية مع إدراج العديد من الأسهم في سوق أبوظبي إضافة إلى الإدراجات الضخمة المرتقبة في سوق دبي المالي.

وقال خبراء أسواق مال لــــ «البيان»، إن الأسهم المحلية حققت مكاسب قوية خلال العام الجاري مستمدة الدعم بشكل رئيسي من عدة محفزات على رأسها متانة الاقتصاد الإماراتي بعد نجاحه في السيطرة على تداعيات كورونا، وتسارع وتيرة التطعيم في الدولة لتصل إلى أعلى معدلاتها عالمياً، بالإضافة إلى الحراك القوي الذي شهدته الأسواق هذا العام لا سيما بعد الإعلان عن خطة التطوير الأخيرة في سوق دبي المالي وإدراج مرتقب لعشر شركات حكومية وغير حكومية.

ووفق المسح، حقق 13 سهماً مدرجاً في سوق دبي المالي مكاسب ضخمة منذ بداية العام الجاري، حيث زاد سهمان بنسبة تخطت 100% مع صعود «سوق دبي المالي» 158.06% و«أملاك للتمويل» بنسبة 143.9%، وصعدت 9 أسهم بنسب دون 30%. وصعدت 4 أسهم بنسب دون 100% وأعلى من 50% تقدمها «جي أف اتش» 95.75 و«ديار» 62.3% و«إعمار للتطوير» 58.5% و«دبي للمرطبات» 53.46%، فيما ارتفع 7 أسهم بنسب أقل من 50% وأعلى من 30% تصدرها «دبي الوطنية للتأمين» 38.14% و«أمانات» 36.6% و«آن ديجيتال» 35.4% و«بنك السلام البحرين» 35% و«إعمار العقارية» 34.84% و«الإمارات دبي الوطني» 31.5% و«دبي للاستثمار» 31%.

وبحسب المسح، سجل 27 سهماً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب ضخمة منذ بداية العام الجاري، إذ صعدت 5 أسهم بنسب تخطت 100% تصدرها «أسمنت رأس الخيمة» بنحو 747.13% و«القدرة القابضة» 320.9% و«مجموعة ارام» 264.7% و«العالمية القابضة» 262.38% و«الجرافات البحرية الوطنية» 115.97%. وزاد 11 سهماً بنسب دون 100% وأعلى من 50% تقدمها «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنحو 94.35% و«سيراميك رأس الخيمة» 90.7% و«اتصالات» 83.9% و«تكافل» 75.4% و«ألفا ظبي»، المدرج خلال العام الجاري، بنسبة 67.3% و«المؤسسة الوطنية للسياحة» 65.7% و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 62.67% و«أبوظبي لبناء السفن» 60.5% و«أركان» 60.23% و«رأس الخيمة العقارية» 57.3% و«منازل» 50.6%.وارتفع 11 سهماً بنسب أقل من 50% وأعلى من 30% تصدرها «أبوظبي الأول» 48.4% و«أبوظبي الإسلامي» 46.17% و«دانة غاز» 45.7% و«الشارقة الإسلامي» 41.7% و«الواحة كابيتال» 40.8% و«دواجن رأس الخيمة» 40% و«أبوظبي التجاري» 36.8% و«أبوظبي للفنادق» 35.4% و«جلفار» 35.3% و«طيران أبوظبي» 34.8% و«أدنيك للتأمين» 31.4%، فيما صعد 19 سهماً بنسب دون 30%.

وقال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن أداء الأسواق المحلية كان لافتاً هذا العام خصوصاً في سوق أبوظبي بعد تسجيله لأعلى معدلات النمو العالمي، حيث قاربت مكاسبه الـ70% منذ بداية العام الحالي، وأيضاً الصعود القوي لسوق دبي وسط تفاؤل بالإدراجات المرتقبة.

مستويات قياسية

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال»، إن الكثير من الأسهم المدرجة حققت أداء قوياً خلال العام الجاري مع الارتفاع المضطرد في أحجام وقيم التداولات، وتحليق 50% من الأسهم في السوق لمستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدي للجائحة.

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