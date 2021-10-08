شركة إماراتية تدخل موسوعة غينيس بعرضها 50 ألف قطعة مجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

زار الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة في الشارقة يرافقه سالم الشعيبي صاحب مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات منصة عرض مجوهرات سالم الشعيبي في معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الدورة 48 في إكسبو الشارقة.

وشهد المعرض المقام في إكسبو الشارقة احتفال مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات بتحقيقها إنجازاً عالمياً بطابع إماراتي وذلك بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر عرض مجوهرات في العالم، عن 50 ألف قطعة مجوهرات جمعت بمكان واحد وقام حسن إبراهيم المحكم العالمي المعتمد لدى غينيس للأرقام القياسية بتسليم الدرع لسالم الشعيبي بحضور عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وقال سالم الشعيبي صاحب «مجوهرات الشعيبي» الإماراتية: أبونا زايد رحمه الله قال الرجال تصنع المصانع ونحن نقول الإمارات تصنع الرجال، بهمة وعزيمة وبتنظيم وإدارة وبتعاون وإشراف مستمر وتكاتف جميع كوادر الشركة من المالك حتى أصغر موظف استطعنا تحقيق هذا الإنجاز المشرف، نعم كان هناك صعوبات ولكن لم ولن يكون لدينا مستحيل.

وأضاف الشعيبي: لدينا ثلاثة أرقام تحمل الرقم 50 كشعار أطلقته الشركة في معرض جواهر الإمارات في شهر 6 لهذا العام الأرقام تفسرها الكلمات والأفعال وهي أولاً 50 عاماً من الإنجازات والاجتهاد بقيادة حكيمة وعقول نيرة لتكون الإمارات من الدول الأولى في العالم في معظم مجالات الحياة، وثانياً 50 عاماً إرثاً صنعته لتكون ثمرته مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات، وثالثاً 50 ألف قطعة مجوهرات جمعت بمكان واحد لتدخل غينيس للأرقام القياسية باسم الإمارات العربية المتحدة.

سمعة متميزة

وأوضح سالم الشعيبي، الذي حقق إنجازاً عالمياً في المعرض، حرصه المستمر على المشاركة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، نظراً لسمعته المتميزة، وما يشكله من فرصة أمام شركته لعرض أحدث منتجاتها وتصاميمها الحصرية لزوار المعرض، إلى جانب عقد شراكات مع تجار وعاملين في صناعة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم.

وأضاف الشعيبي: التميز عنوان لنا شاركنا بـ47 دورة ماضية للمعرض وهذه الدورة الـ48 وكنا حريصين كل الحرص على أن يكون لنا بصمة خاصة منذ الدورة الأولى لأنه في نهاية الأمر المعرض دولي ونحنا شركة تمثل الإمارات في قطعها ولقد حققنا هذا الإنجار في غينيس للأرقام القياسية بأكبر عرض مجوهرات هذا العام ولكن الحقيقة أكبر من ذلك فلدينا أكبر مساحة وأكبر عدد من الموظفين، وقطع فريدة ومتميزة وأحجار الماس تعد من أندر الأحجار بالعالم.

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