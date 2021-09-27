5 أسباب تدفع أثرياء العالم للانتقال الدائم إلى دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت مجلة «فوربس» الأمريكية تدفقاً لافتاً من أثرياء العالم خلال الفترة الأخيرة على دبي بُغية العيش فيها بشكل دائم. وذكر تقرير للمجلة أن أول الأسباب هو الأمان الذي توفره لهم. وأكد أن توافد العائلات الثرية جعل شركات إدارة الثروات القائمة في المدينة ترفع رواتب الخبراء المتخصصين في إدارة الثروات.

وتطرق التقرير إلى السبب الثاني وهو انبهار الأثرياء بطريقة تعامل دبي مع جائحة كورونا، ذلك أن التطعيم باللقاحات المُضادة انتشر بسرعة بين سكان دبي.

والسبب الثالث، مرونة القيادة وواقعيتها في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، والسبب الرابع هو ما تمثل في استقطاب المزيد من النابغين وأصحاب القدرات والمهارات المهنية الفائقة من كافة أنحاء العالم. والسبب الخامس هو عدم فرض ضرائب على الدخل، بينما تخوض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول الغربية جدالاً مع الأثرياء كي يدفعوا ضرائب تستفيد منها الحكومات في تعويض الخسائر الناتجة عن الجائحة، فإن دبي لا تفعل ذلك، الأمر الذي عزز جاذبيتها لدى أثرياء العالم.

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