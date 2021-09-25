صندوق النقد: دور مهم للشركات الحكومية في اقتصاد الإمارات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد صندوق النقد الدولي أن الشركات التابعة للدولة في الإمارات تضطلع بدور شديد الأهمية في نمو الاقتصاد، ولا سيما إتاحة عدد أكبر من فرص العمل، وتسهيل عملية إعادة توزيع الدخل على المواطنين، فضلاً عن حماية الأصول الاستراتيجية. وأصدر الصندوق دراسة عن الشركات التابعة للدول في الشرق الأوسط، شمالي أفريقيا وآسيا الوسطى، تناولت الأدوار التي تلعبها هذه الشركات في المنطقة.

وأضافت الدراسة أن الشركات التابعة للدولة في الإمارات إلى جانب عدد قليل من الدول الأخرى في المنطقة تتميز بكونها تتمتع بإدارة ذات قدر مرتفع من المهنية إلى جانب معايير قياسية لحوكمة المؤسسات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



صندوق النقد: دور مهم للشركات الحكومية في دعم نمو الإمارات

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز