صندوق النقد: دور مهم للشركات الحكومية في دعم نمو الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر صندوق النقد الدولي أن الشركات الحكومية تضطلع بدور شديد الأهمية في نمو اقتصاد الإمارات، لا سيما إتاحة عدد أكبر من فرص العمل، وتسهيل عملية إعادة توزيع الدخل على المواطنين، فضلاً عن حماية الأصول الاستراتيجية.

وأصدر الصندوق دراسة عن الشركات التابعة للدولة في الشرق الأوسط، شمالي أفريقيا وآسيا الوسطى، تناولت أحجام هذه الشركات في المنطقة، والأدوار التي تلعبها في الاقتصادات الوطنية، وأيضاً التحديات التي تواجهها وأفردت مساحة للشركات التابعة للدولة في الإمارات، فذكرت أن حكومة دبي تمتلك عدة شركات تُعَد من الأضخم على مستوى العالم، ومنها «طيران الإمارات» و«موانئ دبي العالمية».

وأضافت الدراسة إن الشركات الحكومية في الإمارات إلى جانب عدد قليل من الدول الأخرى في المنطقة تتميز عن باقي الشركات الحكومية في المنطقة بكونها تتمتع بإدارة ذات قدر مرتفع من المهنية إلى جانب معايير قياسية لحوكمة المؤسسات.

وأكد صندوق النقد أن هذه المميزات أهلت الشركات الحكومية في الإمارات لأن تكون من اللاعبين المهمين والمهيمنين على السوق العالمية، وليست الإقليمية فحسب.

وتطرقت الدراسة إلى جانب آخر من أهمية الشركات الحكومية لدى الإمارات والدور الذي تلعبه في تنفيذ سياسة الدولة، ومنها على سبيل المثال في تسهيل تعامل الحكومة مع الجائحة والتداعيات الناجمة عنها موضحةً أن حكومة الإمارات استخدمت الناقلتين «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» في نقل إمدادات ومؤن وأيضاً في إعادة المواطنين إلى أرض الوطن بعد تفشي «كوفيد 19» في مطلع العام الماضي.

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