«بلومبرغ»: دبي طوت صفحة كورونا

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس أن دبي تمكنت من طي صفحة جائحة «كورونا»، حيث تسارع تعافي اقتصاد الإمارة، وشهدت الوظائف الجديدة فيها أكبر نمو من نوعه منذ نوفمبر 2019.

وقالت الوكالة في تقريرها عن الوضع الراهن في سوق العمل بدبي، إن الوضع يشهد منعطفاً إيجابياً منذ مطلع الصيف الجاري، ولا يزال مستمراً على نطاق أوسع، مع اقتراب الحدث الدولي الأبرز «إكسبو 2020 دبي»، وتخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة، وأكدت أن قطاعات الضيافة والطيران والتسويق الشبكي تتصدر قائمة أكثر القطاعات خلقاً للوظائف في الإمارة، حيث باتت توفر آلاف الوظائف الجديدة.

وأوضح التقرير أنه بينما تستعد دبي لتنظيم «إكسبو 2020 دبي» مطلع الشهر المُقبل، تخطط «طيران الإمارات» لتعيين 3500 موظف، منهم 3000 من أفراد أطقم الخدمة بالأجواء و500 من موظفي الخدمات الأرضية بالمطارات في غضون الأشهر الستة المقبلة. وقال إن الشركات العاملة بقطاعي السفر والسياحة في دبي شهدت خلال أغسطس الماضي أعلى نسبة زيادة في مستويات أنشطتها، وفي التوظيف على مدار العامين الماضيين، من واقع نتائج «مؤشر مديري المشتريات» عن الشهر نفسه.

وأضاف التقرير أن شركة «أمازون» تنوي تعيين 1500 موظف في وظائف جديدة في دبي وبقية إمارات الدولة على مدار العام الجاري.

وتضمن التقرير تصريحات لبعض كبار المسؤولين التنفيذيين لدى كبريات الشركات بدبي، ومنهم مارك كيربي، مدير العمليات لدى «مجموعة إعمار للضيافة»، التي كانت قد أعلنت أخيراً أنها تعتزم تعيين عدد من الموظفين الجُدد يتراوح بين 200 إلى 300 في مجموعة من الوظائف. وقال كيربي: «نحن الآن نعين موظفين جُدداً، وقد كثفنا حركة التوظيف الآن لأن الربع الأخير هو وقت مهم لنا من كل عام». وكانت «مجموعة إعمار للضيافة» قد افتتحت ثلاثة فنادق شاطئية في الإمارات العام الماضي، وستفتتح خمسة فنادق أخرى خلال العام المقبل. وقال جاي هوتشينسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «روتانا»: «عاد قطاع الضيافة بصفة إجمالية إلى التوظيف مُجدداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية». وأفاد هوتشينسون بأن «روتانا» عينت 400 موظف جديد في كافة أنحاء الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتعتزم تعيين المزيد في ظل افتتاح فنادق جديدة تابعة لها.

بدوره، قال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» للهند، الشرق الأوسط، أفريقيا وتركيا: «شهدنا في الشرق الأوسط صيفاً جيداً حقاً.. جيد على نحو فاق التوقعات، وذلك في ظل فتح مسارات السفر تدريجياً في ظل ارتفاع معدلات التطعيم باللقاحات المُضادة للجائحة».

وأشار التقرير أيضاً إلى تصريحات أدلى بها بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، في مقابلة مع «بلومبرغ» أفاد فيها بأن رفع القيود التي كانت مفروضة على السفر إلى دبي من بعض الدول كالمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية سيكون له تأثير هائل على عدد المسافرين عبر مطارات دبي خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يبلغ عددهم في نهاية العام نحو 27 مليون مسافر.

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