6.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع أكثر من 6.8 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1406 مبايعات بقيمة 3.8 مليارات درهم منها 157 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و1249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.6 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 191 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 332 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 270 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 107 مبايعات بقيمة 185 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.8 مليار درهم منها 51 رهن أراضٍ بقيمة 265.67 مليون درهم و302 رهن فلل وشقق بقيمة 2.53 مليار درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 686 مليون درهم ورهن بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 646 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 76 هبة بقيمة 205.82 ملايين درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 38 مليون درهم.

وبلغت التصرفات أمس أكثر من مليار درهم. وتسجيل 362 مبايعة بقيمة 810.13 ملايين درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 159.29 مليون درهم و310 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 650.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة البرشاء الثالثة تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 9 ملايين والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 45 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 149.95 مليون درهم منها 7 رهونات أراضٍ بقيمة 26.89 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 123.06 مليون درهم، أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 31 مليون درهم ورهن بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 17 هبة بقيمة 58.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 39 مليون درهم وأخرى بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين.

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