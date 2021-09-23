ويز فايننشال تستحوذ على الإمارات للصرافة

المصدر: رويترز

أكدت ويز فايننشال اليوم "الخميس" إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أقر استحواذها على مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة وهي وحدة من شركة المدفوعات المدرجة في لندن فينابلر التي وافقت ويز على شرائها العام الماضي.

وتسلم المركزي الإماراتي شركة الصرافة المذكورة، التي تقوم بتحويلات مالية وصرافة عملات وخدمات مدفوعات، في مارس من العام الماضي بعد أن واجهت مشكلات مالية.

وعلقت الشركة تنفيذ أي تحويلات جديدة في كل فروعها البالغ عددها 150 في الإمارات.

ويز فايننشال هو الاسم الجديد لكونسورتيوم مؤلف من مجموعة بريزم إيه.جي ومقرها سويسرا ورويال استراتيجيك بارتنرز بأبوظبي التي اشترت في ديسمبر فينابلر بقيمة اسمية بلغت دولاراً واحداً ثم تبعتها بشراء بي.إف.سي البحرينية في أغسطس .

ولا تزال عملية الاستحواذ في طور الاستكمال وكانت موافقة المصرف المركزي خطوة ضرورية لإتمامها.

وقالت ويز فايننشال إن الإقرار "يفي بمتطلب رسمي أساسي لاستكمال الانتقال لأعمال مجموعة فينابلر وفق اتفاق البيع والشراء الذي أبرم... في ديسمبر 2020".

وأضافت الشركة "بمجرد الاستكمال، ستطلق الإمارات للصرافة شبكة فروعها في الإمارات".

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