3 ركائز لتعزيز دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي

المصدر: (دبي ـ البيان)

اعتمدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خريطة طريق مؤلفة من ثلاث ركائز، ستكون محور الاستراتيجية، التي ستطلقها الغرفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك في ختام خلوة دبي للاقتصاد الرقمي، التي عقدت في مركز دبي المالي العالمي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصنّف المشاركون في خلوة دبي للاقتصاد الرقمي التوصيات ضمن ثلاث ركائز أساسية، ستشكل جوهر استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، وهي: تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، والترويج الخارجي لاستقطاب الشركات الرقمية. وأكد معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي أولوية المرحلة المقبلة.

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