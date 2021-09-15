1.4 تريليون درهم تجارة الإمارات 2020

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

في مؤشر كبير إلى المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية 1.403 تريليون درهم في عام 2020، في حين نمت الصادرات الوطنية غير النفطية في العام ذاته بنسبة 10.1% ما يعادل 23.4 مليار درهم لتصل إلى 254.6 مليار درهم، مقارنة بعام 2019، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز استمرار النشاط التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم في العام الماضي، رغم تداعيات جائحة «كورونا»، إذ بلغت قيمة واردات الدولة 785.1 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الصادرات إلى 254.6 مليار درهم.

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