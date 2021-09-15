الإمارات تقفز 5 مراكز على مؤشر سهولة الأعمال التجارية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

قفزت الإمارات 5 مراكز في تصنيفها العالمي على مؤشر سهولة الأعمال التجارية مقارنة مع العام الماضي، لتتصدر إقليمياً وتحتل المركز الـ22 عالمياً. وواصلت الدولة ولأعوام متتالية تحقيق العلامة الكاملة «10 درجات» على خمسة من المؤشرات الفرعية على المؤشر العام للحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2021، الصادر أمس عن معهد فريزر، المؤسسة الفكرية الكندية المتخصصة في شؤون السياسة العامة، ومنها الانفتاح المالي، وحرية امتلاك حسابات مصرفية بعملات أجنبية، وعدم وجود سوق سوداء لصرف العملات الأجنبية، وعدم وجود أسعار فائدة حقيقية سالبة، وعدم فرض قيود على إصدار التراخيص.

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