«اتصالات» الأسرع في العالم للعام الثاني

المصدر: (دبي- البيان)

حافظت شركة «اتصالات» للعام الثاني على التوالي على لقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم» عن عام 2021، وفقاً لما أعلنته شركة Ookla المتخصصة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض، وشبكات الهاتف المتحرك، وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات. ويعزّز هذا الإنجاز العالمي من مكانة دولة الإمارات تزامناً مع حلول الذكرى الـ 50 على تأسيسها، لتصبح بذلك الإمارات الأسرع عالمياً على مؤشر سرعة الهاتف المتحرك، الأمر الذي يتماشى مع التطلعات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الريادة، والنمو والمستقبل المشرق.

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