«اتصالات» شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم

المصدر: سياتل/‏‏ أبوظبي - البيان

أكدت شركة Ookla المتخصصة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، تفوق شركة «اتصالات» عالمياً للعام الثاني على التوالي، باحتفاظها بلقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم» عن عام 2021، ويعزّز هذا الإنجاز العالمي من مكانة دولة الإمارات تزامناً مع حلول الذكرى الـ 50 لتأسيسها، لتصبح بذلك دولة الإمارات الأسرع عالمياً على مؤشر سرعة الهاتف المتحرك، الأمر الذي يتماشى مع التطلعات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الريادة والنمو والمستقبل المشرق.

واستلم الجائزة مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لعمليات «اتصالات الإمارات» في مقر «اتصالات» بإمارة دبي، بحضور المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات ونخبة من مسؤولي اتصالات في مختلف الإدارات.

واعتمد التصنيف على تحليل دقيق تقوم به Ookla لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك، ويتم منح التصنيف Speedtest Awards لأفضل مشغلي الشبكات، ويتم تحديدها باستخدام تصنيف نقاط السرعة Speed Score الذي يتضمن قياساً لسرعات التنزيل والإرسال لدى كل مشغل، وبالشكل الذي يسهم في تصنيف الأداء الإجمالي لسرعة الشبكة.

ونجحت «اتصالات» في تحقيق معدل قياسي لسرعة التنزيل بلغ 193.88 ميجابت بالثانية بتصنيف 153.05 في نقاط السرعة، لتكون المشغل الوحيد حول العالم الذي يحصل على تصنيف أعلى من «150» نقطة حسب مؤشر Ookla Speedtest.

وبالإضافة إلى لقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم»، حصلت «اتصالات» بموجب معطيات Speedtest Awards أيضاً على لقب «أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي» عن الربع الأول والربع الثاني من العام 2021.

وقال دووغ ساتلس، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي Ookla تعليقاً على هذا الإنجاز: «يسرنا الإعلان عن حصول «اتصالات» على لقب «شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم» بالإضافة إلى لقب «أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي»، ويعكس هذا الإنجاز مدى تفوق أداء «اتصالات» في الربع الأول - الربع الثاني من العام 2021».

وقال مسعود شريف محمود: «يبرهن هذا الإنجاز الدولي أهمية العزيمة والجهود الصادقة للقيادة الرشيدة لبناء دولة متميزة في جميع القطاعات، ولأن تصبح دولة الإمارات في صدارة المشهد الرقمي إقليمياً وعالمياً، وتعتز «اتصالات» بأن تكون جزءاً محورياً في هذه الرحلة الملهمة، تزامناً مع الذكرى الـ 50 من النجاح المتواصل والتي استطاعت خلالها دولة الإمارات بأن تحتل المراتب الريادية التي سيسطرها التاريخ بحروف من نور».

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