الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تعقد حكومة الإمارات في قصر الوطن بأبوظبي اليوم ثاني الفعاليات الإعلامية الخاصة بالإعلان عن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين» بحضور وزراء ومسؤولين من الجهات المعنية ومشاركة وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية. وتعكس الحزمة الثانية مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتأتي الحزمة الثانية لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو للإمارات، داخلياً وخارجياً. وفي أول حصاد للحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي أعلنت الأحد الماضي وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ثلاث مذكرات تفاهم مع «اتصالات» و«حديد الإمارات» وشركة «طاقة» للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتصبح بذلك أولى المؤسسات الوطنية الكبرى التي تدخل تحت مظلة البرنامج.

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