الإمارات تتصدر إقليمياً في احتضان المواهب

المصدر: دبي ــ البيان

تصدرت الإمارات قائمة فوربس لأكثر المواهب الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت 30 عاماً، باحتضان الدولة 12 من أصل 30 موهبة شابة إقليمياً.

وكشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة « Under 30» لعام 2021، التي تضم أكثر المواهب الواعدة في المنطقة، تحت 30 عاماً، اعتباراً من 31 ديسمبر 2020. وتغطي القائمة الشباب المبدعين في 6 فئات مختلفة: الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والتمويل والإبداع والتأثير الاجتماعي. وتصدرت فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات، وعددها 7 مشاركات، تليها الرياضة في المركز الثاني بـ6 مشاركات.

اقرأ أيضاً:

19 موهبة من الإمارات تتصدر قائمة فوربس «دون الثلاثين»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز