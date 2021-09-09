    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الإمارات تتصدر إقليمياً في احتضان المواهب

    المصدر:
    • دبي ــ البيان
    التاريخ:

    تصدرت الإمارات قائمة فوربس لأكثر المواهب الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت 30 عاماً، باحتضان الدولة 12 من أصل 30 موهبة شابة إقليمياً.

    وكشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة « Under 30» لعام 2021، التي تضم أكثر المواهب الواعدة في المنطقة، تحت 30 عاماً، اعتباراً من 31 ديسمبر 2020. وتغطي القائمة الشباب المبدعين في 6 فئات مختلفة: الرياضة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، والتمويل والإبداع والتأثير الاجتماعي. وتصدرت فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات، وعددها 7 مشاركات، تليها الرياضة في المركز الثاني بـ6 مشاركات.

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