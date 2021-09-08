19 موهبة من الإمارات تتصدر قائمة فوربس «دون الثلاثين»

المصدر: دبي - البيان

تصدرت 19 موهبة شابة أسست 12 مؤسسة في الإمارات، أحدث قوائم فوربس الشرق الأوسط «Under 30» التي تضم أكثر المواهب الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت سن 30 عاماً، اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

وتضم القائمة النهائية 38 شخصاً من أصل 20 جنسية. يقيمون في 11 دولة في الشرق الأوسط. وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين، تليها لبنان والأردن بـ4 لكل منهما. في حين يقيم 12 عضواً من أعضاء القائمة في الإمارات، و4 منهم في مصر.

وشملت قائمة المواهب التي تقطن أرض الإمارات كل من تشندي وشب موها عماني وعراقي يعملان عبر أشكال مختلفة من الفنون مثل التصوير الفوتوغرافي والإخراج والتصميم، وأطلقا متجرهما الإلكتروني في يوليو، وعبد الرحمن الفرخ لبناني والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة (Blue Terra)، وإلياس تشخلاكيس أردني الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة (Blue Terra)، وهنا كوران بريطانية الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة (PureBorn)، وآلان الحاج، ومصطفى منيسي وإسلام شوقي مصريون والشركاء المؤسسون لشركة (Paymob)، وكريم ديب ووليد ديب أردنيان الشريكان المؤسسان لشركة (hala insurance)، وراشيل ديكر أمريكية العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة (Decker).

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