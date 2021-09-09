«مفاجآت الصيف» تنعش التجزئة في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعرب الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسيون لـ«مفاجآت صيف دبي» عن سعادتهم بالنتائج، التي حققتها الدورة 24 والتي انعكست على زيادة الإقبال على مراكز التسوق والمتاجر والوجهات الترفيهية ومناطق الجذب السياحي في المدينة وارتفاع الإيرادات والمبيعات.

وقدّمت المفاجآت للزوار والسكان 10 أسابيع من تجارب الترفيه والتسوق المميزة من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2021 وبلغ عدد الفعاليات التي أقيمت نحو 625 بمشاركة واسعة من منافذ البيع والعلامات التجارية فيما بلغ عدد العلامات التجارية، التي شاركت في التخفيضات النهائية، التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة للحدث المميز 589 علامة و1972 متجراً ووصلت التخفيضات إلى 90%.

«مفاجآت صيف دبي» ترفع مبيعات المتاجر ومراكز التسوق

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