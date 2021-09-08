«مفاجآت صيف دبي» ترفع مبيعات المتاجر ومراكز التسوق

المصدر: دبي- البيان

أعرب الشركاء الاستراتيجيون والرعاة الرئيسيون مع اختتام «مفاجآت صيف دبي» هذا العام لهذا الحدث السنوي عن سعادتهم بالنتائج، التي حققتها الدورة الـ 24، والتي انعكست على زيادة الإقبال على مراكز التسوق والمتاجر والوجهات الترفيهية ومناطق الجذب السياحي في المدينة، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الإيرادات والمبيعات.

وقدّمت مفاجآت صيف دبي للزوار والسكان 10 أسابيع من تجارب الترفيه والتسوق التي لا تُنسى، وذلك من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2021، فقد بلغ عدد الفعاليات، التي أقيمت في إطار مفاجآت صيف دبي لهذا العام أكثر 625 فعالية، وبمشاركة واسعة من منافذ البيع والعلامات التجارية، فيما بلغ عدد العلامات التجارية، التي شاركت في التخفيضات النهائية، التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة لهذا الحدث المميز 589 علامة و1972 متجراً، والتي وصلت فيها نسبة التخفيضات إلى 90 في المئة.

وأسهمت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة الإمارة وجهة ترفيهية آمنة ترحّب بجميع الزوار، حيث التزمت جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

انطباع مميز

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «اكتسبت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي انطباعاً مميزاً سيبقى دائماً في ذاكرة الجميع. كما أظهرت مكانة دبي الرائدة وجهة صيفية لمحبي التسوق وجميع أفراد العائلة للاستمتاع بتجارب فريدة،ونشاطات ترفيهية، وفرص الفوز بجوائز قيمة. ونجحت مجموعة العروض والتخفيضات هذا العام في مواكبة توقعات السكان والزوار وساعدتهم على استكشاف جوانب مهمة من الإمارة، سواء من وجهات سياحية أو ترفيهية أو مطاعم أو مقاهي. وتفخر مفاجآت صيف دبي بكونها محركاً اقتصادياً أساسياً في دبي، وجزءاً رئيسياً من فعالياتها، التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويسعدنا العمل من جديد مع شركائنا الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين، لتقديم تجربة استثنائية على مدار 10 أسابيع للعائلات ومحبي التسوق، ولتكون نقطة انطلاق لمعرض «إكسبو2020 دبي»، الذي سيفتح أبوابه لاستقبال العالم في شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في شهر ديسمبر. وإننا نتطلع لاستقبال الجمهور مرة أخرى في الدورة الخامسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي العام المقبل».

اتصالات

وإلى ذلك، قال عبدالله سالم المانع، المدير العام لـ«اتصالات» في منطقة دبي: «تعتز «اتصالات» برعايتها لـ«مفاجآت صيف دبي 2021»، حيث يُعد هذا الحدث مساهماً رئيسياً في دعم قطاعي التجارة والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهدت هذه الدورة إقبالاً مميزاً لزوّار الحدث على خدمات ومنتجات اتصالات، بما يعكس النجاح المتواصل له وأثره الإيجابي على قطاع البيع بالتجزئة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية مفضّلة في المنطقة».

مجموعة الإمارات

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول دائرة الاتصالات والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات: «تتربع دبي باستمرار على رأس قائمة خيارات المسافرين هذا العام، وذلك بفضل فرص التسوق الواسعة والتجارب المذهلة التي تناسب كل الأذواق والميزانيات، وعدد لا يحصى من عناصر الجذب الجديدة والمتجددة، ويترافق كل ذلك مع المحافظة على صحة ورفاه الزوار. لقد باشرت طيران الإمارات رعاية حدث «مفاجآت صيف دبي» منذ دورته الأولى، وأسهمت في جعل مدينتنا وجهة رائعة لقضاء العطلات الصيفية. ومع اختتام دورة ناجحة أخرى لهذا الحدث الرئيسي على مستوى المنطقة، فإننا نؤكد التزامنا ببذل كل جهد ممكن لدعم جهود دبي للمضي قدماً في تأكيد وتعزيز مكانتها واحدة من أفضل الوجهات والمراكز العالمية سياحياً وتجارياً واستثمارياً».

اينوك

ومن ناحيته قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «شهدت «مفاجآت صيف دبي» في دورتها الرابعة والعشرين إقبالاً واسعاً في جميع منافذ تجارة التجزئة ضمن شبكتنا، ما وفّر للعملاء مجموعة واسعة من العروض القيّمة، وقد جاء النجاح المتميز الذي حققته فعاليات هذا العام، ليؤكد مجدداً مكانة دبي وجهة آمنة ومستعدة لاستقبال الجميع وتوفير بيئة تسوّق مريحة للسكان والزوّار على حد سواء. نحن في اينوك ملتزمون بدعم فعاليات «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» ونغتنم هذه الفرصة لتهنئة جميع العاملين فيها على التنظيم الناجح لهذه الفعالية التي أسهمت في تحفيز قطاع تجارة التجزئة بدبي».

عبد الواحد الرستماني

ومن جهته، علّق ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «جسّدت نسخة مفاجآت صيف دبي لهذه السنة 24 عاماً من رضا العملاء وسعادتهم وحصولهم على خدمات استثنائية. وتمثل شراكتنا السنوية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مرة أخرى دليلاً على التزامنا المستمر إزاء حرصنا على تلبية رغبات عملائنا، والعمل على تجاوزها لأكثر من 50 عاماً. وفي الوقت ذاته، نتطلع إلى مواصلة هذا النهج لنسهم في تحقيق استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. لقد لاحظنا أن المشاعر الإيجابية كانت سائدة على نطاق واسع بين العملاء، ونتعهد من جانبنا بمواصلة الارتقاء بمستوى تجاربهم معنا وما نقدمه من خدمات لهم، في إطار مساعينا الطموحة لإسعادهم ونيل رضاهم. وفي نسخة العام الحالي 2021 من مفاجآت صيف دبي، قدمت نيسان ورينو أسعاراً رائعة على تشكيلتيهما من طرازات 2021 و2022، بينما أجرت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سحوبات على ست سيارات إنفينيتي، وكانت من نصيب الفائزين المحظوظين. وفي هذه المناسبة لا يسعنا سوى الإعراب عن فائق امتناننا لعملائنا المخلصين، آملين لقاءهم جميعاً مرة أخرى، للترحيب بهم في موسم آخر خلال العام المقبل، ليستمتعوا بالتوفير والعروض الخاصة التي تدخل البهجة إلى قلوبهم».

ميركاتو

وعلّقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا قائلة: «حققت مفاجآت صيف دبي نجاحاً كبيراً، حيث استمتع المقيمون والسياح بصيف حافل بالعديد من الفعاليات ومظاهر العودة إلى الحياة الطبيعية في أجواء مريحة من التسوق الآمن، فقد شهد كلا المركزين ميركاتو وتاون سنتر جميرا حركة إيجابية وارتفاع معدل الزوار، ليصل إلى 50% مع زيادة ملحوظة في نسبة المبيعات تصل إلى 35% مع عودة حركة الإنفاق على الأدوات المنزلية والأزياء والترفيه والمنتجات الأخرى، للاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي تحفل بها المراكز التجارية خلال الحدث، أما عروض الترفيه والأنشطة الترفيهية كان لها النصيب الأكبر في جذب أعداد كبيرة من الزوار، حيث الأجواء الممتعة، والعروض المشوقة. وسوف تسطر دبي رحلة نجاحات باهرة هذا العام باستضافة «إكسبو 2020 دبي»، أكبر حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم لتجمع العالم معاً على قائمة أفضل الأماكن لعام 2021».

ميريكس

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لميريكس للاستثمار: لطالما شكلت مفاجآت صيف دبي مناسبة رائعة للاحتفال في المدينة، حيث إنها تضيف على فصل الصيف أجواء ملؤها المرح والتسلية. وفي هذا العام، كان زوار سيتي ووك، وذا بييتش، ولا مير على موعد مع تجارب مثيرة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة في بيئة آمنة تخضع لرقابة مستمرة، حيث استضفنا في سيتي ووك أنشطة «هوتيل ترانسيلفانيا»و«السنافر»، وكلاهما حقق نجاحاً مبهراً بين الأطفال والعائلات، وكان للحملة تأثير كبير على الإقبال، حيث اصطفت العائلات لمقابلة الشخصيات. وفي ذا بييتش، أطلقنا فعالية «ذا سومر كود»، التي تضمنت أروع الصفقات المناسبة لجميع أفراد العائلة، كما أطلقنا في لا مير متنزه «سبلاش فيست»، وهي حديقة مائية رائعة قابلة للنفخ في الهواء الطلق خصيصاً للأطفال. بصفتنا الجهة المسؤولة عن تشغيل الوجهات ونركز بشكل أساسي على الاحتياجات المتطورة للمجتمع، فإننا نتطلع إلى نسخة العام المقبل من الحدث.

نخيل

ومن جهته قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل»: نهنئ «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» على نجاحها في تنظيم دورة أخرى متميّزة من مفاجآت صيف دبي. وفي هذا الإطار، فإن «نخيل» تتفاعل مع هذا الحدث السنوي وتنشط علاقاتها مع العملاء بطرق جديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العروض الخاصة والفعاليات ومكافأة الزوار بمنحهم فرص الفوز بجوائز نقدية مجدية. فقد استقطبت حملات «أنفق واربح» في «ابن بطوطة» و«نخيل مول» في «نخلة جميرا»، التي تُعتبر واحدة من أكبر مجموعات الجوائز في الحدث الصيفي السنوي، عدداً قياسياً من المتسوقين هذا العام. ومع اختتام «مفاجآت صيف دبي 2021»، فإننا نتطلع إلى إضافة مجموعة من الأنشطة المدهشة في الربع الأخير من العام الجاري، بما في ذلك مواسم العطلات المقبلة.

أرض العجائب

استمتع الحضور من عائلات وأفراد من مختلف الأعمار بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، والتي شملت متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة في الخوانيج ووك، بالإضافة إلى مسابقة لتنسيق الأزياء في ذا أوتلت فيليدج، وباقة من العروض المميزة في كل من بلوواترز والسيف وسوق مدينة جميرا. وتواصل دبي من خلال تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يتضمن «مفاجآت صيف دبي» ترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة في المنطقة، ومقصداً مُفضلاً للزوار من داخل الدولة وخارجها، كما تؤكد ريادتها في تنظيم الفعاليات والأحداث العالمية وفق أعلى معايير السلامة.

وأقيمت مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae أو متابعة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.

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