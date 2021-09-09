«أديا»: 7.2 % العائد السنوي على مدى 30 عاماً

المصدر: دبي - البيان

قال جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، إنه يتوقع أن تكون التكنولوجيا وتغير المناخ مجالين رئيسيين للاستثمار في استراتيجيته لما بعد جائحة (كوفيد19). وقال في تقريره السنوي لعام 2020 أمس، إنه حقق حتى نهاية العام الماضي معدل عائد سنوي بنسبة 6 % على مدى 20 عاماً و7.2 % على مدى 30 عاماً مقارنة بـ 4.8 % و6.6 % على التوالي في 2019.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب للجهاز، «مثلما يحدث في أي صدمة كبيرة، كانت الجائحة أيضاً عاملاً محفزاً لتسريع عدد من الموضوعات المهمة في الأسواق المالية العالمية». وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية للصندوق التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقطاعات عقارية فرعية مثل الدعم اللوجستي ومراكز البيانات.

وزاد الجهاز انكشافه على الطاقة المتجددة، ويملك حالياً عبر استثماراته في البنية التحتية حصصاً غير مباشرة في أصول طاقة متجددة بقدرات تتجاوز 20 جيجاوات.

وبالنسبة للأوراق المالية طرحت إدارة صندوق المؤشرات محفظة خاصة بتغير المناخ في العام الماضي.

وفي 2020 دمج الجهاز إدارتي الأوراق المالية الخارجية والداخلية، وإحداهما مكلفة بالإشراف على أنشطة المديرين الخارجيين والأخرى مسؤولة عن إدارة محافظ داخلية متعددة.

وقال أيضاً إنه شكل فريقاً، يعتزم ضم المزيد من الأشخاص إليه، مهمته تطبيق استراتيجيات استثمارية باستخدام منهج علمي كمي.

«أديا» يحدث نطاقات الاستثمار مستهدفاً التكنولوجيا والبيئة

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