مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد تقود ريادة الإمارات للقطاع المالي عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

حقق مركز دبي المالي العالمي أهداف «استراتيجية 2024» قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر، مسجلاً نمواً قوياً في النصف الأول من 2021.

حيث بلغ عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز المالي 3.292 شركة، بزيادة 27% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الشركات الجديدة المسجلة خلال النصف الأول 492 شركة، بزيادة 59% على أساس سنوي. فيما يحتضن المركز 1025 شركة عاملة في مجال القطاع المالي والابتكار، بزيادة 25% عن العام الماضي. ويشكّل هذا الأداء نمواً بواقع ثلاثة أضعاف عن القيم المسجلة في 2014 عندما تم إطلاق استراتيجية 2024..

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن النتائج القوية التي حققها المركز حتى اليوم ما هي إلا ثمرة الالتزام بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل القطاع المالي، منوهاً سموه بعزم المركز مضاعفة العمل نحو مستويات أعلى من كفاءة الأداء لضمان الريادة الإماراتية للقطاع المالي إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع توجهات الدولة والأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة.

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