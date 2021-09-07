مكتوم بن محمد: نتائج مركز دبي المالي العالمي ثمرة رؤية محمد بن راشد للمستقبل

المصدر: البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن النتائج القوية التي حققها المركز حتى اليوم ما هي إلا ثمرة الالتزام بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل القطاع المالي.

ونوه سموه بعزم المركز مضاعفة العمل نحو مستويات أعلى من كفاءة الأداء لضمان الريادة الإماراتية للقطاع المالي إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع توجهات الدولة والأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة.

وقال سموه: «يأتي إعلان نتائج مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من 2021 متزامناً مع إطلاق»وثيقة الخمسين«وما واكبها من كشف عن أولى حزم المشاريع والمبادرات المهمة التي تشكل، في ضوء المبادئ التي تضمنتها الوثيقة، خارطة طريق لمنظومة العمل الوطني والتنموي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بما يكفل مواصلة دولة الإمارات لتقديم نموذج تنموي فريد يرتكز على رصيد كبير من الإنجازات النوعية والرؤية المستشرفة لمستقبل حافل بالفرص».

وأضاف سموه: «الخطوات الطموحة التي تخطوها دولة الإمارات تفتح الطريق أمام آفاق جديدة لنمو وازدهار مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع المالي، الذي نسعى لترسيخ موقعنا فيه كمركز عالمي له ثقله ومكانته، وتأكيد القيمة المضافة التي نقدمها لدعم أعمال شركائنا من مختلف أنحاء العالم، والذين نتطلع للتعاون معهم نحو تحقيق نجاحات مشتركة تسهم في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وتقوم على تشجيع الابتكار والتوسع في مجالات التكنولوجيا المالية كركيزتين أساسيتين لمنظومة عمل المركز في المرحلة المقبلة».

إلى ذلك، أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود فريق عمل مركز دبي المالي العالمي وما قدمه من أداء مُشرّف رغم الظروف العالمية الراهنة، داعياً سموه الفريق لمواصلة تعزيز أسس البيئة الداعمة التي يوفرها المركز بإدخال مزيد من أوجه التطوير على بنيته التحتية وأطره التشريعية التي تضمن المناخ الأمثل للشركاء من شركات ومؤسسات مالية محلية وعالمية وعلى اختلاف أحجام أعمالها، لتحقيق أهدافها وبلوغ أعلى مستويات النجاح.

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