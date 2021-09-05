الإمارات تحلق اليوم نحو مرحلة أقوى من النمو

المصدر: (دبي - البيان)

تنطلق الإمارات نحو مرحلة تنموية متقدمة داخلياً وخارجياً، من خلال الدورة الجديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، التي كان أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس الماضي.

وتعلن حكومة الإمارات، خلال مؤتمر صحافي صباح اليوم في دبي، عن الحزمة الأولى من 50 مشروعاً تعلن في سبتمبر الحالي، ويشارك في المؤتمر معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة .

ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إضافة إلى سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. ويأتي إطلاق هذه المشاريع بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، لتشكل مع المشاريع التي أنجزتها في الخمسين سنة الماضية رصيداً وطنياً للأجيال القادمة، ولتحافظ على مركزها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية.

وتسهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، كما تؤكد بتخصصاتها المتعددة مفهوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في كل استراتيجياتها الاقتصادية، وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً.



اقرأ أيضاً:

إعلان الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين اليوم

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز