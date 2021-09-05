افتتاح مراكز بيانات «أمازون ويب سيرفسز» في الإمارات 2022

المصدر: (دبي – البيان)

رحّبت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بإعلان «أمازون ويب سيرفسز» (AWS)، عن خططها لافتتاح مراكز بيانات في دولة الإمارات، في النصف الأول من 2022، إذ ستتألف منطقة «أمازون ويب سيرفسز» في الشرق الأوسط (الإمارات)، من ثلاثة مراكز خاصة بمراكز البيانات.

وتؤكد توسعة «أمازون ويب سيرفسز»، بنيتها التحتية السحابية في الإمارات، المكانة المتميزة للدولة، والتي تعدّ الخيار الأول للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة، والتوسع لجميع أنحاء العالم، مع سوق إقليمي مباشر، يمثل ثلث مستهلكي العالم، فقد رسّخت دبي مكانتها مدينة للمستقبل، وبوابة للأسواق الناشئة بالمنطقة، ومركزاً عالمياً مرموقاً للتجارة والاستثمار. وتحظى الخطوة بالدعم، بفضل تركيز دولة الإمارات على تشجيع الابتكار التقني.

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