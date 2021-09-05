دبي تدعم مراكز بيانات «أمازون ويب سيرفسز» في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

رحبت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بإعلان «أمازون ويب سيرفسز» عن خططها لافتتاح مراكز بيانات في الإمارات في النصف الأول من 2022 إذ ستتألف منطقة «أمازون ويب سيرفسز» في الشرق الأوسط (الإمارات) من 3 مراكز خاصة بمراكز البيانات.

ويأتي الإعلان استكمالاً للزخم الذي يشهده قطاع التقنيات السحابية في الشرق الأوسط عبر تمكين المتعاملين من استخدام التطبيقات وتخزين البيانات محلياً، إذ تساهم هذه الخطوة في منح المؤسسات إمكان الاستفادة من الخدمات والتقنيات السحابية المتطورة لدعم الابتكار، بما في ذلك خاصيات الحوسبة والتخزين والشبكات وقواعد البيانات وإمكانات التحليل والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات وإنترنت الأشياء وخدمات الأجهزة المحمولة وغيرها.

وتحظى الخطوة بالدعم بفضل تركيز دولة الإمارات على تشجيع الابتكار التقني، ما يجعلها مركزاً عالمياً مرموقاً لرواد الأعمال والحكومات الإلكترونية والشركات الدولية.

نمو إيجابي

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسهّل موقعنا الاستراتيجي الاتصال الرقمي حول العالم من ناحية السرعة والأمان وجهوزية البنية التحتية. إذ تمثل خطط أمازون ويب سيرفسز للتوسع في دولة الإمارات شهادة على بيئة النمو الإيجابي لدينا وقدرتنا على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر على مدار سنوات عديدة.

وقد عملت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تقديم الدعم لأمازون ويب سيرفسز منذ أول استثمار لها في مكتبها لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذي افتتحته في دبي في ديسمبر 2016.

وتشكل خطط افتتاح مراكز البيانات الجديدة في دولة الإمارات العام المقبل استمراراً لهذه العلاقة وبداية مرحلة جديدة في رحلة من التميّز، والتي شهدت مسبقاً افتتاح موقعين للتواصل المباشر (أمازون ويب سيرفسز دايركت كونكت) وموقعين لخدمات كلاود فرونت في الإمارات».

وأضاف: «توفر منظومة التحول الرقمي التي تحظى برعاية ودعم قيادتنا الحكيمة منصة فعالة لاستمرار النمو وتسريعه من خلال الابتكار، الأمر الذي جعل من دبي ودولة الإمارات وجهة مهمة لرواد الأعمال والحكومات والشركات على السواء» ونوّه إلى أن رؤية دبي المستقبلية وجهوزيتها للمستقبل جعلت منها واحداً من أهم المراكز الاقتصادية المتنامية في العالم، والتي تحظى فيها المواهب والثروات بالرعاية والتشجيع.

وأضاف فهد القرقاوي: «نلتزم في دبي دعم المستثمرين الجدد عبر الحرص على تقديم النصح والاستشارة وتأمين سلاسة الإجراءات في مراحل تأسيس الشركات، في الوقت الذي نقدم فيه الدعم المتخصص والمتابعة المستمرة للمراحل اللاحقة».

إضافة جديدة

وقال فينود كريشنان، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، لدى أمازون ويب سيرفيسز AWS، عضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نتطلع قدماً إلى إطلاق البنية التحتية السحابية لـAWS في الإمارات في النصف الأول من العام المقبل، لتستفيد منها المؤسسات من جميع الأحجام على المستويين المحلي والإقليمي. وتشكل مراكز البيانات القادمة إضافة جديدة لاستثمارات أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات، كما أنها تدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً مزدهراً للابتكار التكنولوجي. ونسعى إلى تعزيز تعاوننا مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية من الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها تكنولوجيا AWS السحابية».

وتؤكد توسعة «أمازون ويب سيرفسز» بنيتها التحتية السحابية في الإمارات المكانة المتميزة للدولة، والتي تعدّ الخيار الأول للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة والتوسع لجميع أنحاء العالم مع سوق إقليمي مباشر يمثل ثلث مستهلكي العالم، فقد رسّخت دبي مكانتها مدينة للمستقبل وبوابة للأسواق الناشئة بالمنطقة ومركزاً عالمياً مرموقاً للتجارة والاستثمار.

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