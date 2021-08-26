الإمارات الثالثة عالمياً على مؤشر الاستثمار في المشروعات الجديدة

المصدر: دبي- سيد صالح

حققت الإمارات قفزة هائلة على مؤشر «جرينفيلد برفورمانس» للعام 2021، من مجلة «إف دي آي انتليجنس» البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية أفضل المواقع الاستثمارية على مستوى العالم بالنسبة إلى حجم اقتصادها، فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ مشروعات جديدة وغير مطروقة من داخل كل موقع، وليس لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل.

وصعدت الإمارات هذا العام إلى المركز الثالث عالمياً، بالمقارنة مع المركز الــ 12 في إصدار العام الماضي من المؤشر، ما يعني أنها قفزت 9 مراكز في غضون عام واحد فقط. كما احتفظت الإمارات هذا العام بصدارتها الإقليمية للمؤشر.

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته «إف دي آي انتليجنس» وأرفقته بإصدار هذا العام من المؤشر، فإن هذه القفزة الهائلة التي حققتها الإمارات في غضون عام واحد فقط، على الرغم من تراجع العدد الإجمالي لمشروعاتها الاستثمارية الجديدة خلال العام الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، تُعزى بالأساس إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في قطاعي البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، حيث شهدت زيادة في هذين القطاعين على مدار العام الماضي بنسبة 35%.

ونالت الإمارات رصيداً إجماليا بلغ 7.14 على مؤشر هذا العام، ما منحها المركز الثالث. ولم تتفوق عليها سوى كوستاريكا التي نالت المركز الأول برصيد 11.4، ثم لتوانيا التي حلت ثانية برصيد 8.3.

وتفوقت الإمارات على سنغافورة التي جاءت في المركز الرابع برصيد 6.20، استونيا الخامسة برصيد 6.12.

وتستخدم «إف دي آي انتليجنس» في تصنيف الدول على مؤشر «جرينفيلد برفورمانس» نفس المنهجية التي يُطبقها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» في رصد اجمالي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تستقطبها كل دولة سنوياً، مع الفارق أن المجلة تستبعد من المؤشر الاستثمارات التي تأتي في صورة صفقات دمج واستحواذ، قروض بين الشركات وغيرها من أشكال الاستثمارات العابرة للحدود.

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