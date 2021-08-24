"موديز" تثبت تصنيف ودائع "الإمارات دبي الوطني" طويلة الأجل

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبتت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني للودائع طويلة الأجل بكلٍ من العملة الأجنبية والمحلية لدى «بنك الإمارات دبي الوطني» عند «A3»، وهو من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، بحسب تقرير أصدرته المؤسسة أمس.

وأفاد التقرير بأن «موديز» ثبتت التصنيف «A3» أيضاً لكلٍ من السندات الممتازة غير المُؤمّنة التي يُصدرها «بنك الإمارات دبي الوطني»، وأيضاً برنامج السندات الممتازة غير المُؤمّنة متوسطة الأجل الذي يخصصه البنك لقاطرة التمويل «شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة».

وثبتت «موديز» تقييم الائتمان الأساسي وتقييم الائتمان الأساسي المُعدّل لدى البنك عند «ba1».

كما منحت «موديز» الودائع طويلة الأجل لدى «بنك الإمارات دبي الوطني» والسندات الممتازة غير المُؤمّنَة التي يُصدرها البنك نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر التقرير أن تثبيت «موديز» للتصنيفات المذكورة يعكس رأيها أن «بنك الإمارات دبي الوطني» سيواصل احتفاظه بربحية مرتفعة ورسملة، تمويل وسيولة قوية خلال الفترة التي تتراوح بين الـ12 والـ18 شهراً المقبلة. وأضاف التقرير أن قوة أداء «بنك الإمارات دبي الوطني» فيما يتعلق بالربحية مُستمدة بالأساس من قوة الامتيازات الداخلية والمتنوعة لدى البنك، والتي تدعم أعماله في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، سواء في القروض «16% من إجمالي القروض» أو الودائع «54% من إجمالي الودائع».

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