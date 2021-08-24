خطط لزيادة تمويل قطاع الألماس في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن خطط لزيادة حجم التمويل المتوفر لقطاع الألماس في دبي ومضاعفة ميزانيته المخصصة لتمويل الألماس في الإمارات بحلول 2025. وتعاون البنك مع مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المشروع بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب المركز في صياغة ملامح تجارة الألماس العالمية.

يأتي هذا التعاون ليتيح لتجّار الألماس في دبي فرصاً متزايدة للحصول على التمويل، وإمكانية الوصول إلى منظومة عمل موثوقة لكافة جوانب تجارة الألماس عبر مركز دبي للسلع المتعددة. ويشمل ذلك توفير منظومة عمل مقبولة عالمياً للحوكمة وممارسات التجارة وحل النزاعات ودخول الأسواق الجديدة.

«الإمارات دبي الوطني» و«السلع المتعددة» يعزّزان تمويل الألماس محلياً

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