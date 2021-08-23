«الإمارات دبي الوطني» و«السلع المتعددة» يعزّزان تمويل الألماس محلياً

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، خططاً لزيادة حجم التمويل المتوفّر لقطاع الألماس في دبي، ومضاعفة ميزانيته المخصصة لتمويل الألماس في دولة الإمارات بحلول 2025. وقد تعاون البنك مع مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المشروع، بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب المركز في صياغة ملامح تجارة الألماس العالمية.

ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في دفع عجلة التحوّل الاقتصادي، الذي تخوضه الإمارة لتصبح المركز العالمي الأوّل في مجال تجارة الألماس، ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات. كما ستسهم الخطوة في خطة دبي الخمسية، لزيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم، تزامناً مع مساعي الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.

مستشار استراتيجي

ويتمحور دور مركز دبي للسلع المتعددة في الاتفاقية الثنائية حول تقديم المشورة الاستراتيجية والمساهمة في ترويج المنتجات المالية، التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لدى تجّار الألماس في الدولة، لا سيما ما يزيد على 1000 من الأعضاء المسجلين في بورصة دبي للألماس.

يأتي التعاون ليتيح لتجّار الألماس في دبي فرصاً متزايدة للحصول على التمويل، وإمكانية الوصول إلى منظومة عمل موثوقة لكل جوانب تجارة الألماس عبر مركز دبي للسلع المتعددة، ويشمل ذلك توفير منظومة عمل مقبولة عالمياً للحوكمة وممارسات التجارة وحل النزاعات ودخول الأسواق الجديدة.

وفي غضون فترة تزيد عاى 20 عاماً بقليل، تحوّلت دبي إلى ثاني أكبر مركز لتجارة الألماس على مستوى العالم، وشهدت تجارة الألماس فيها نمواً ملحوظاً على مدار السنين من 3.5 مليارات دولار في 2003 إلى 17.5 ملياراً في 2020.

ارتباط وثيق

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «ترتبط مكانة دبي كونها مركزاً عالمياً رائداً للذهب والألماس، ارتباطاً وثيقاً بقرار مجلس الوزراء في مايو 2018، الذي أسهم بشكل فعّال في اعتماد آلية الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة (5%) لمستثمري وموردي الذهب والألماس في اقتراب دبي من أن تصبح أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم، فهذا القرار كان له الفضل في تقليص الفجوة بين دبي وبين مدينة أنتويرب، من حيث أحجام تجارة الألماس الخام والمصقول».

وأضاف: «بفضل الجهود المتميزة للبنوك الوطنية مثل بنك الإمارات دبي الوطني، تعمل دبي على تمكين تجّار الألماس من الوصول إلى التمويل بسهولة، وبالتالي دفع عجلة تجارة الألماس العالمية.

ونؤكد ثقتنا الراسخة بإمكانية تكرار قصّة النجاح نفسها في مجالات الأعمال ذات الصلة مثل الأحجار الكريمة الملوّنة والألماس الاصطناعي، وكلاهما نشاطان غير متوفرين حالياً، شريطة توفّر مستوى مماثل من الدعم».

دعم

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي التعاون انسجاماً مع التزامنا بدعم القطاعات الأساسية للتحوّل الاقتصادي المتواصل في دبي، وتزامناً مع تحقيق الإمارة لطموحها بأن تصبح المركز العالمي الأول لتجارة الألماس، إذ يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني كل المقومات التي تتيح له تقديم خدمات مالية موثوقة لتجار الألماس العالميين الراغبين بالاستفادة من البنية التحتية الراسخة في دبي، وقوانينها المشجعة للأعمال لتنمية وتوسيع نشاطهم».

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