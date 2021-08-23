الطلب على قروض الأعمال يسجل أقوى نمو منذ 3 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

كشفت نتائج استبيان المصرف المركزي أن توجهات الائتمان للربع الثاني من 2021، كانت مؤشراً على الانتعاش المستدام للائتمان والطلب على القروض في الإمارات.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال كان قوياً بشكل خاص، حيث سجل مقياس نمو الطلب أقوى زيادة، منذ سبتمبر 2018. وأوضحت النتائج أنه بالنظر إلى الربع الثالث فلا تزال النظرة إيجابية، كما هو مقترح من خلال التعزيز الإضافي المتوقع للطلب على الائتمان للأعمال التجارية والشخصية، إلى جانب المزيد من التخفيف من معايير الائتمان الإجمالية.

وذكر الاستبيان أن العوامل الأساسية التي أدت إلى التغيير في الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجاري هي مبيعات العملاء، وتوقعات سوق العقارات، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتأثيرات الموسمية وأسعار الفائدة.

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