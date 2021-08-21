«مفاجآت الصيف» تسعد زوار دبي بالعروض والجوائز

المصدر: (دبي - البيان)

تتواصل العروض والجوائز القيمة في مراكز التسوق في دبي، ضمن فعاليات الدورة 24 من مفاجآت الصيف، والتي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، حيث قدمت المراكز التجارية جوائز وسحوبات، أمس، وتستمر حتى اليوم، ضمن عطلة نهاية الأسبوع، التي تشهد حالة من الزخم والإقبال من جانب المقيمين والزوار، مع تنوع العروض والفعاليات الترفيهية والترويجية. وتتضمن العروض تخفيضات واسعة تصل إلى 75% على باقة من السلع والأدوات المنزلية والملابس والأجهزة الكهربائية، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك عروض «العودة إلى المدرسة» وعرض «مليونير شير» السنوي.

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