«صيف دبي» جوائز قيمة للمتسوقين

المصدر: دبي - البيان

تواصلت العروض القيمة والسحوبات في مراكز التسوق في دبي ضمن فعاليات الدورة 24 من «مفاجآت صيف دبي 2021»، التي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، حيث قدمت المراكز التجارية جوائز وسحوبات قيمة أمس وتستمر حتى اليوم ضمن عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد حالة من الزخم والإقبال من جانب المقيمين في دبي وزوارها مع تنوع العروض والفعاليات الترفيهية والترويجية.

وأهدت «مفاجآت الصيف» سعداء الحظ من المتسوقين ممن يقومون بتعبئة قسائم الشراء للدخول في السحوبات باقة كبيرة ومتنوعة من العروض الترويجية التي تناسب أفراد العائلة وتتماشى مع مختلف الميزانيات ومنحتهم فرص الدخول في السحوبات على السيارات الفاخرة والعروض الترفيهية للعائلات وعروض المأكولات وغيرها.

وتقام الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي»، في عدد من وجهات التسوّق والترفيه على مستوى دبي، حيث يحظى قطاع التجزئة وموسم التخفيضات بشعبية كبيرة بين سكان المدينة وزوارها من مختلف الأعمار.

وتتضمن العروض تخفيضات واسعة تصل إلى 75% على باقة من المنتجات والسلع والأدوات المنزلية والهدايا والملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر على تشكيلة واسعة من المنتجات بما في ذلك عروض «العودة إلى المدرسة» وعرض «مليونير شير» السنوي.

والذي يستمر حتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 4 سبتمبر المقبل، و«سحب مرسيدس في مفاجآت صيف دبي»، الذي يستمر حتى 25 سبتمبر للمتسوقين الذين يقومون بشراء قسيمة بقيمة 150 درهماً من محطات بترول «إينوك» و«إبكو» ومتاجر «زووم» والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق والوجهات الأخرى.

والذي يمنحهم فرصة الفوز بسيارة «مرسيدس C200» طراز 2021 بالإضافة إلى ربح 25000 درهم.

وسيحظى زوار «عالم مدهش» بفرصة الفوز بسيارة «GAC-GS5» طراز 2021 من مجموعة «قرقاش»، حيث يدخل الزوار الذين ينفقون 300 درهم داخل عالم مدهش إلى السحب الذي يقام 28 الجاري.

فيما يقدم عرض «تسوق واحصل على منزل أحلامك» لعملاء متاجر «حول الإمارات» شقة جديدة ومفروشة بالكامل في «الحبتور سيتي» بالإضافة إلى جائزة كبرى تبلغ قيمتها 1.1 مليون درهم لأحد العملاء الذين يستفيدون من تخفيضات تصل إلى 70% حتى 31 الجاري.

ويقدم عرض «استرداد 10% من المبالغ النقدية» من بنك رأس الخيمة الوطني - الراعي الرسمي لمفاجآت صيف دبي -، للمتسوّقين فرصة الاستمتاع بتخفيضات رائعة.

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