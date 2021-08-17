دبي رمز المرونة والسرعة في الاستجابة للتحديات

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن انعقاد معرض دبي للطيران في 14 نوفمبر المقبل، دليل على الانتعاش والنمو المتسارع الذي يحققه القطاع، والذي بدوره يعزز من مكانة دبي، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطيران.

وأضاف سموه أن دبي حققت العديد من الإنجازات البارزة خلال العام الجاري، على الرغم من الظروف الصعبة، وأصبحت رمزاً للمرونة والسرعة في الاستجابة للتحديات المرتبطة بالجائحة، معرباً عن ثقته بأن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لاستعادة ثقة العملاء، وتعزيز عمليات السفر، سيمهّد الطريق أمام ازدهار قطاع الطيران.

ويسلط المعرض، الذي يستمر خمسة أيام، الضوء على نجاح دبي في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية، ومضيّها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران.

وقال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، المستشار العسكري لوزارة الدفاع، المدير التنفيذي للجنة العسكرية للمعرض، إن أجندة المعرض، ستركز على مجموعة واسعة من الحلول التقنية الكفيلة بتعزيز السلامة ورفع مستويات الكفاءة، والتي ستلعب دوراً محورياً في دعم تعافي قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، في أعقاب جائحة «كورونا».

وأضاف أن المعرض يعتبر منصة شاملة، تزخر بالكثير من فرص التواصل والنقاش، وتطوير الأعمال، من خلال فعالياته المتنوعة، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً لممثلي قطاعات الطيران والدفاع، وغيرهم.

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