أحمد بن سعيد: دبي أصبحت رمزاً للمرونة والسرعة في الاستجابة للتحديات

المصدر: دبي – البيان

يعقد معرض دبي للطيران 2021، فعالياته خلال الفترة بين 14 و18 نوفمبر المقبل، مؤكداً نجاح إمارة دبي في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية.

ومضيّها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران،ويُقام معرض دبي للطيران 2021، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي وورلد سنترال، موقع معرض دبي للطيران.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تعليقاً على التقدم الذي أحرزه قطاع الطيران في دبي عقب هذه التحديات غير المسبوقة:

«حققنا العديد من الإنجازات البارزة خلال العام الجاري، على الرغم من الظروف الصعبة، وأصبحت دبي رمزاً للمرونة والسرعة في الاستجابة للتحديات المرتبطة بالجائحة. وكلنا ثقة بأن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، لاستعادة ثقة العملاء، وتعزيز عمليات السفر، سيمهّد الطريق أمام ازدهار قطاع الطيران.

انتعاش

وقال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، المستشار العسكري لوزارة الدفاع، المدير التنفيذي للجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران: «حرصنا على مدى الأعوام الماضية، على العمل عن كثب، مع مُختلف الوفود العسكرية المشاركة في معرض دبي للطيران من جميع أنحاء العالم. واستمرّ هذا التعاون عبر الإنترنت خلال فترة الجائحة».

أجندة

وأضاف: «ستُركز أجندة المعرض على مجموعةٍ واسعة من الحلول التقنية الكفيلة بتعزيز السلامة، ورفع سوية الكفاءة، والتي ستلعب دوراً محورياً في دعم تعافي قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، في أعقاب الأزمة، كما يعد المعرض منصة شاملة، تزخر بالكثير من فرص التواصل والنقاش وتطوير الأعمال».

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