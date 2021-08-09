مسح «بلومبرغ»: 10 % نمو صادرات الإمارات 2021

المصدر: (نيويورك ـ بلومبرغ)

توقع مسح أجرته «بلومبرغ إيكونوميكس» لحوالي 45 دولة، أن يكون منتجو النفط والغاز في الخليج أكبر الفائزين اقتصادياً هذا العام، حيث ستشهد الإمارات زيادة صافي صادراتها بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2020. وقال تقرير نشرته الوكالة أمس: «ارتفعت أسعار السلع ككل بأكثر من 20% هذا العام، وبنحو 50% بالنسبة للنفط الخام. ووصل مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية إلى أعلى مستوى خلال عقد من الزمان، ويتجه إلى زيادته الشهرية الرابعة على التوالي. وتعيد شركات النفط والمناجم، الغارقة في السيولة، مليارات الدولارات للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة الشراء».

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