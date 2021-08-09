نمو قوي بإشغالات فنادق دبي إلى 44 %

المصدر: دبي - بشار باغ وسيد صالح

سجلت إشغالات فنادق دبي، نمواً قوياً في النصف الأول من 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية، 14.17 مليون ليلة، مقارنة بـ 9.81 ملايين ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 44.5 %. وأظهر تقرير أداء السياحة الصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري، أمس، أن معدل الإشغال العام في فنادق دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 62 %، مقارنة بـ 54 % في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 15 %.

وبحسب التقرير، استقبلت دبي أكثر من 2.5 مليون سائح دولي خلال النصف الأول 2021، وجاءت الهند في مقدم الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، خلال هذه الفترة، مسجلة أكثر من 409 آلاف زائر، تلتها روسيا بنحو 210 آلاف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من السعودية، نحو 131 ألف زائر، لتأتي بعدها الولايات المتحدة بنحو 100 ألف زائر. إلى ذلك، ارتفع عدد مرات بحث البريطانيين عن عطلات سياحية في دبي بنسبة 213 %، في غضون الأيام الأربعة المنقضية، منذ إعلان الحكومة البريطانية عن نقل الإمارات إلى القائمة الصفراء البريطانية للسفر، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «سكاي سكانر» البريطانية.

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