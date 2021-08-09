44.5 % نمو حجوزات ليالي فنادق دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، 14.17 مليون ليلة، مقارنة بـ 9.81 ملايين ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 44.5 %، بحسب تقرير أداء السياحة للفترة من يناير لغاية يونيو 2021، الصادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القطاع الفندقي منذ بداية العالم الجاري، ما يعكس الجاذبية السياحية التي تتمتع بها دبي، رغم تحديات ا فرضتها الجائحة على حركة السياحة والسفر العالمية، حيث بلغت فترة إقامة النزلاء خلال النصف الأول من العام الجاري، 4.8 ليالٍ فندقية، مقارنة بـ 4.1 ليالٍ في نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع العائد للغرفة الفندقية إلى 237 درهماً، خلال النصف الأول، مقابل 211 درهماً خلال النصف الأول من العام الماضي، بنمو 12.3 %، ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 382 درهماً.

وبلغ معدل الإشغال العام في فنادق دبي، خلال النصف الأول 62 %، مقارنة بـ 54 % في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 15 %.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يونيو إلى 128 ألفاً و777 غرفة فندقية، ضمن 718 منشأة فندقية. وبلغت حصة الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم، 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 44 ألفاً و365 غرفة فندقية، ضمن 133 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم، بنسبة 28 %، مسجلة 36 ألفاً و553 غرف فندقية، ضمن 166 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة، على نحو 18 %، بسعة بلغت 23 ألفاً و650 غرفة فندقية، ضمن 231 منشأة فندقية، فيما وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة، إلى 188 منشأة، تضم 24 ألفاً و209 شقق، مع استحواذ الشقق على 19 % من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

سياح دوليون

وبحسب التقرير، استقبلت دبي أكثر من 2.5 مليون سائح دولي خلال النصف الأول 2021، وجاءت الهند في مقدم الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي، مسجلة أكثر من 409 آلاف زائر، تلتها روسيا بنحو 210 آلاف زائر، وبلغ عدد الزوار القادمين من السعودية، نحو 131 ألف زائر، والولايات المتحدة 100 ألف زائر.

وسجلت فرنسا نحو 94 ألف زائر في المركز الخامس، بينما حلت مصر سادسة بنحو 90 ألف زائر، وكازاخستان وألمانيا في المركزين السابع والثامن بـ67 ألفاً و64 ألف زائرعلى التوالي ، مقابل 63 ألفاً و60 ألفاً من كل من باكستان وإثيوبيا في المركزين التاسع والعاشر.

وحلت منطقة جنوب آسيا، في المركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 21 % من إجمالي العدد، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 20 %، ومنطقة أوروبا الغربية بنسبة 17 %، مقابل نسبة بلغت 13% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، على نحو 9% من إجمالي عدد الزوار لكل منها، فيما سجلت الأمريكتان نحو 6 %، مقابل نسبة بلغت 4 % لدول شمال وجنوب شرق آسيا، ونحو 1 % لأستراليا.

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