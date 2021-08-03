«إكسبو دبي» وجهة أشهر الطهاة العالميين

المصدر: دبي - البيان

سيكون زوار «إكسبو 2020 دبي» على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية تشهدها المنطقة والعالم، وذلك من خلال استضافة الحدث لألمع نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والمحلية، والتي يفتح بعضها لأول مرة في دبي حصرياً في «إكسبو».

وسيشهد الحدث الدولي مطابخ ونكهات متنوعة ترضي كافة الأذواق وبأسعار تناسب الجميع من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى في أنحاء موقع الحدث، بدءاً من المأكولات التقليدية المعروفة إلى المأكولات الجديدة والفريدة، ومن طعام عربات الشارع إلى المأكولات العالمية الفاخرة، بحيث يحظى كافة الزوار بتجربة مأكولات استثنائية لا تنسى، ليرسخ الحدث بذلك مكانته كواحد من أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعاً على الإطلاق.

وتضم قائمة مشاهير الطهي التي يستضيفها إكسبو أكثر من 20 طاهياً حائزين جوائز عديدة، يمثلون مطاعم حائزة نجوم ميشلين، وهي الجوائز العالمية الأشهر التي تحتفي بالطعام الفاخر والتميّز في الطهي.

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