«إكسبو 2020 دبي» وجهة أشهر الطهاة والمأكولات العالمية

المصدر: دبي - البيان

سيكون زوار «إكسبو 2020 دبي» على موعد مع أفضل تجربة مأكولات محلية وعالمية تشهدها المنطقة والعالم، وذلك من خلال استضافة الحدث لألمع نجوم الطهي وأشهر المطاعم العالمية والمحلية، والتي يفتح بعضها لأول مرة في دبي حصرياً في إكسبو 2020.

وسيشهد المعرض مطابخ ونكهات متنوعة ترضي كافة الأذواق وبأسعار تناسب الجميع من خلال أكثر من 200 مطعم ومقهى في أنحاء موقع الحدث، بدءاً من المأكولات التقليدية المعروفة إلى المأكولات الجديدة والفريدة، ومن طعام عربات الشارع إلى المأكولات العالمية الفاخرة، بحيث يحظى كافة الزوار بتجربة مأكولات استثنائية لا تنسى، ليرسخ الحدث بذلك مكانته كواحد من أكثر نسخ إكسبو الدولي تنوعاً على الإطلاق.

أفضل الطرق

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»: «لعل من بين أفضل الطرق للتعرف إلى بلدٍ ما هي تجربة مأكولاته، وفي إكسبو سيستطيع الزوار تذوق مأكولات العالم كله دون الحاجة لمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة»، وسواء كان زوارنا من محبي الاطلاع على أحدث ما تقدمه المطابخ العالمية، أو كانوا يرغبون في تجربة ما يثير شهية عشاق الطعام حول العالم، سيجدون في إكسبو كل ما يرضي أذواقهم.

حيث يستقطب عدداً من ألمع نجوم الطهي في العالم، بالإضافة إلى احتضانه لمطاعم محلية، فضلاً عن أن العديد من الدول المشاركة ستقدم مأكولاتها ومشروباتها التقليدية».

وتضم قائمة مشاهير الطهي أكثر من 20 طاهياً حائزين جوائز عديدة، يمثلون مطاعم حائزة نجوم ميشلين، وهي الجوائز العالمية الأشهر التي تحتفي بالطعام الفاخر والتميّز في الطهي.

من ضمن هؤلاء المشاهير يأتي الشيف الأمريكي دايفيد مايرز، والملقب بالشيف الغجري، حيث سيقدم الوجبات الأمريكية التقليدية السريعة بنكهات عالمية من خلال مطعم «أدرفت برغر بار»، بينما سيطلق الشيف الأمريكي الأرمني الأصل، جيفري زاكريان، رؤيته للمقهى الكبير من خلال مفهومي «ذا ناشيونال بار» و«دايننغ رومز».

كما سيبهر خبير أسلوب الحياة الصحي، ماثيو كيني، زوار «إكسبو 2020 دبي» بتقديمه لعدد من النكهات والمأكولات، في حين سيقدم الشيف موري ساكو، الذي حاز مطعمه «موسوك Mosuke» نجمة ميشلين، مزيجاً شهياً من المطبخ الأفريقي مع الياباني بتقنيات طبخ فرنسية.

ملتقى النكهات

ويحتضن إكسبو عدداً من المطاعم المشهورة عالمياً، مثل المطعم الإيطالي المعروف «سكاربيتا» الذي سيقدم للمرة الأولى منصة متخصصة في جبنة «البوراتا» الإيطالية، وسلسلة المطاعم التايلندية «لونغ شيم»، للشيف المشهور دايفيد تومبسون.

وينضم إلى قائمة الطهاة العالميين القادمين إلى «إكسبو 2020 دبي»، الشيف روهيت غاي، أحد الطهاة الأكثر طلباً في عالم الطهي، الذي سيحضر مطعمه «كوتير Kutir»، من لندن إلى إكسبو دبي، والذي يستلهم مأكولاته من رحلات الصيد الملكي في غابات وأحراش الريف الهندي ليقدم مأكولات أصيلة وحديثة.

من مفاهيم الطعام الجديدة الحاضرة خلال الحدث، المفهوم البريطاني «بريد أهيد»، والمطعم اللبناني «البارون»، ومطعم «كوجاكي»، بالإضافة إلى مفهوم صالة الطعام الإفريقية «الكيبولان»، ومطعم «مذاق الخليج». وتنضم شركة «طلبات» إلى قائمة الشركات التي تقدم المأكولات، من خلال مشاركتها بمطبخ تحضير الوجبات، وأسطول توصيل الطلبات، بما فيها الروبوتات.

مطاعم محلية

ومن المطاعم المحلية المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، تتنوع المشاركات من الهند وصولاً إلى إيرلندا، وتتضمن علامات تجارية محلية، مثل «أرابيان تي هاوس» و«الفروانية» وكافيتريا محارة البحر، والمطعم الفليبيني «دامبا للمشاوي البحرية»، ومخبز الريف اللبناني، والخبّاز، وحلويات فراس، ومطعم «بوسولا» الإيطالي، ومطعم «رافي» الباكستاني، ومطعم «آيريش فيلادج» الإيرلندي، وعدد من مطاعم الصمدي، مثل Hummus Spot، وRogue Coffee Twisty Treats.

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